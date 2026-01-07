Il giovane talento svizzero Alessandro Romano fa il suo esordio da professionista nella vittoria per 2 a 0 della Roma sul campo del Lecce.
Alessandro Romano è diventato il primo giocatore svizzero a esordire in una partita ufficiale con la Roma. Il 19enne di Zurigo ha esordito in Serie A martedì nella vittoria per 2-0 a Lecce.
Figlio dell'ex allenatore dell'FC Zurigo e del Winterthur, Umberto Romano, è entrato a far parte del settore giovanile della Roma dopo aver lasciato il Winterthur nell'estate del 2022.
Il 19enne ha firmato il suo primo contratto da professionista quasi un anno fa.
Il nativo di Winterthur è entrato in campo come sostituto poco prima del fischio finale a Lecce.
