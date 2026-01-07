  1. Clienti privati
Figlio d'arte Ecco il primo svizzero a disputare una partita di Serie A con la maglia della Roma

bfi

7.1.2026

Alessandro Romano
Alessandro Romano
Imago

Il giovane talento svizzero Alessandro Romano fa il suo esordio da professionista nella vittoria per 2 a 0 della Roma sul campo del Lecce.

Igor Sertori

07.01.2026, 17:43

Alessandro Romano è diventato il primo giocatore svizzero a esordire in una partita ufficiale con la Roma. Il 19enne di Zurigo ha esordito in Serie A martedì nella vittoria per 2-0 a Lecce.

Figlio dell'ex allenatore dell'FC Zurigo e del Winterthur, Umberto Romano, è entrato a far parte del settore giovanile della Roma dopo aver lasciato il Winterthur nell'estate del 2022.

Umberto Romano del Winterthur, a destra, controlla Stephane Chapuisat. Correva l'anno 2005 (KEYSTONE/Fabrice Coffrini)
Umberto Romano del Winterthur, a destra, controlla Stephane Chapuisat. Correva l'anno 2005 (KEYSTONE/Fabrice Coffrini)
KEYSTONE

Il 19enne ha firmato il suo primo contratto da professionista quasi un anno fa.

Il nativo di Winterthur è entrato in campo come sostituto poco prima del fischio finale a Lecce. 

Nonostante la vittoria, gli uomini di Gasperini non riescono a entrare tra le prime quattro della Serie A, in quanto la Juventus ha vinto la sua sfida di martedì per 3 a 0 in casa del Sassuolo.

