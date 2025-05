Ecco l'11 mondiale di più grande valore, e fra loro c'è anche uno svizzero

I due giocatori del Real Madrid Vinicius Junior (sinistra) e Jude Bellingham sono stati inseriti dell'11 di più grande valore di questa stagione di Champions League. KEYSTONE

Sarebbe una formazione davvero stratosferica, quella decisa a tavolino in base al valore di mercato dei vari giocatori. Ce ne sono 3 del Real, 3 del City, uno a testa per Liverpool, Barcellona, Inter e Arsenal, più uno svizzero.

Igor Sertori bfi

Come si può vedere nel grafico qui sotto, che mostra l'undici titolare di maggior valore delle squadre che partecipano alla Champions League in questa stagione, gli 11 giocatori in questione hanno un valore di mercato combinato sbalorditivo di 1,34 miliardi di euro.

transfermarkt.com

In cima alla formazione c'è Erling Haaland del Manchester City, valutato 200 milioni di euro, a indicare la sua immensa importanza e il suo status di attaccante tra i più richiesti in Europa (30 reti in 40 match ufficiali in questa stagione).

Accanto a lui in attacco ci sono Vinícius Jr. del Real Madrid (21 gol in 47 partite), anch'egli valutato 200 milioni di euro, e Lamine Yamal del Barcellona (14 gol in 47 partite), 150 milioni, a sottolineare la qualità e l'alto valore di mercato degli attaccanti delle due spagnole in questa stagione.

A centrocampo spicca Jude Bellingham del Real Madrid, salito a 180 milioni di euro grazie alle sue eccezionali prestazioni da quando è arrivato nella Liga spagnola in provenienza dal Borussia Dortmund.

A lui si affiancano Federico Valverde, altro madrileno valutato 130 milioni, e Rodri del Manchester City, che ha la stessa valutazione monetaria.

Questo trio di centrocampo è un mix di abilità tecnica, fisicità e consapevolezza tattica, qualità che li rendono indispensabili per i rispettivi club. E sarebbero più o meno inarrestabili da battere, se giocassero tutti insieme in questa ipotetica squadra.

La difesa è composta da Josko Gvardiol del Manchester City, valutato 75 milioni di euro, nel ruolo di terzino sinistro, insieme a Ruben Dias dello stesso club (80 milioni di euro), a dimostrazione del significativo investimento dei Citizens nel reparto difensivo - loro compagno è anche l'elvetico Manuel Akanji, infortunato da febbraio.

William Saliba dell'Arsenal, valutato 80 milioni, affianca Dias in mezzo al campo, mentre Trent Alexander-Arnold del Liverpool, con i 70 milioni di valore, completa la linea arretrata.

Tra i pali completa la formazione il portiere della nazionale elvetica e del Borussia Dortmund Gregor Kobel (40 milioni), a testimonianza delle sue solide prestazioni e del suo potenziale.

Quali stelle della Champions League non fanno parte dell'undici titolare di maggior valore?

Se diamo un'altra occhiata alla lista dei giocatori di maggior valore della Champions League di questa stagione, possiamo notare alcune omissioni di rilievo dal nostro undici titolare.

Le più ovvie sono quelle di Kylian Mbappé e Phil Foden, che hanno un valore di mercato impressionante, rispettivamente di 180 e 150 milioni di euro.

L'unico motivo per cui non sono stati scelti è semplicemente perché il valore di mercato di Mbappé è inferiore a quello di Haaland, mentre Foden è più vecchio di Yamal e si colloca al di sotto di lui nell'ordine di importanza per i criteri di scelta, nonostante abbia un valore di mercato identico.

Altri grandi attaccanti di livello mondiale non sono stati inseriti nella lista, semplicemente perché costano meno di quelli scelti, oppure, perché sono più vecchi.

È il caso dell'attaccante dell'Arsenal Bukayo Saka, di Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, Lautaro Martinez dell'Inter o della stella del Bayern Monaco Jamal Musiala.

In fatto di portieri invece, l'attuale semifinalista di Champions League, lo svizzero dell'Inter Yann Sommer, nonostante una stagione fantastica in Serie A quanto in Europa, ha un valore di mercato di soli 4 milioni, fattore sicuramente dovuto ai suoi 36 anni.

Kobel è nato a Zurigo «soli» 27 anni fa.