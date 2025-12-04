  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vinci una maglietta Ecco la nuova divisa della Nazionale svizzera per i Mondiali 2026

Luca Betschart

4.12.2025

La nuova maglia della Nazionale svizzera

La nuova maglia della Nazionale svizzera

03.12.2025

È stata presentata mercoledì la maglia della nazionale svizzera per i Mondiali 2026. blue Sport ne mette in palio una.

Redazione blue Sport

04.12.2025, 12:12

L'Associazione Svizzera di Calcio presenta la nuova maglia della nazionale svizzera. Ispirata al design iconico del passaporto svizzero, la maglia combina tradizione e modernità e stabilisce nuovi standard nel design sportivo.

L'anno prossimo, la Svizzera sarà rappresentata con questa maglia sul più grande palcoscenico del calcio internazionale - un momento storico, visto che la Nati si è qualificata per la finale della Coppa del Mondo per la sesta volta consecutiva.

«Qualificarsi per la sesta volta consecutiva al più importante torneo internazionale di calcio è un grande successo per il calcio svizzero e la prova del continuo sviluppo della nostra nazionale. Il successo delle nostre squadre nazionali maschili e femminili è possibile solo grazie a forti partnership basate sulla fiducia e su valori condivisi. La nostra collaborazione di lunga data con PUMA dimostra come possiamo raggiungere insieme un successo sostenibile, dentro e fuori dal campo», ha dichiarato il presidente dell'AFS Peter Knäbel nel comunicato stampa.

Vuoi vincere la nuova maglietta ufficiale della Nati?

Sul nostro profilo Instagram (tedesco) - puoi accedervi cliccando qui sotto -, nei commenti potrai lasciare la risposta alla seguente domanda: dove si svolgeranno i prossimi Mondiali di calcio?

Questo ti permetterà di accedere automaticamente al sorteggio della nuova maglietta della nazionale svizzera disegnata per la Coppa del Mondo 2026.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Il padre di Meghan Markle è in terapia intensiva: è in condizioni critiche
Amy Schumer svela l'incredibile trasformazione: «Ho perso 23 kg per sopravvivere»
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni

Altre notizie

Stipendio inferiore al valore effettivo. Ecco perché Yann Sommer dovrebbe guadagnare quattro volte di più

Stipendio inferiore al valore effettivoEcco perché Yann Sommer dovrebbe guadagnare quattro volte di più

Calcio. Coppa di Germania, Amburgo eliminato

CalcioCoppa di Germania, Amburgo eliminato

Calcio. Losanna rimontato dall'Yverdon agli ottavi di Coppa Svizzera

CalcioLosanna rimontato dall'Yverdon agli ottavi di Coppa Svizzera

Calcio. Il Napoli vola ai quarti di Coppa Italia

CalcioIl Napoli vola ai quarti di Coppa Italia