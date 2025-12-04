La nuova maglia della Nazionale svizzera 03.12.2025

È stata presentata mercoledì la maglia della nazionale svizzera per i Mondiali 2026. blue Sport ne mette in palio una.

Redazione blue Sport Luca Betschart

L'Associazione Svizzera di Calcio presenta la nuova maglia della nazionale svizzera. Ispirata al design iconico del passaporto svizzero, la maglia combina tradizione e modernità e stabilisce nuovi standard nel design sportivo.

L'anno prossimo, la Svizzera sarà rappresentata con questa maglia sul più grande palcoscenico del calcio internazionale - un momento storico, visto che la Nati si è qualificata per la finale della Coppa del Mondo per la sesta volta consecutiva.

«Qualificarsi per la sesta volta consecutiva al più importante torneo internazionale di calcio è un grande successo per il calcio svizzero e la prova del continuo sviluppo della nostra nazionale. Il successo delle nostre squadre nazionali maschili e femminili è possibile solo grazie a forti partnership basate sulla fiducia e su valori condivisi. La nostra collaborazione di lunga data con PUMA dimostra come possiamo raggiungere insieme un successo sostenibile, dentro e fuori dal campo», ha dichiarato il presidente dell'AFS Peter Knäbel nel comunicato stampa.

Vuoi vincere la nuova maglietta ufficiale della Nati?

Sul nostro profilo Instagram (tedesco) - puoi accedervi cliccando qui sotto -, nei commenti potrai lasciare la risposta alla seguente domanda: dove si svolgeranno i prossimi Mondiali di calcio?

Questo ti permetterà di accedere automaticamente al sorteggio della nuova maglietta della nazionale svizzera disegnata per la Coppa del Mondo 2026.