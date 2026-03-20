Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati È arrivata la nuova maglia da trasferta delle nazionali svizzere di calcio. Immagine: SFV Il design moderno è ispirato al passaporto svizzero. Immagine: SFV La maglia da trasferta si basa sul disegno dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo. Immagine: SFV Il capitano della Nati, Granit Xhaka, ha dichiarato: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi». Immagine: SFV La maglia è un vero e proprio richiamo visivo anche al buio. Immagine: SFV Ecco un altro sguardo all'intera maglia. Immagine: SFV La nuova maglia da trasferta sarà disponibile dal 24 marzo nel fanshop ufficiale di Ochsner Sport, in negozi specializzati selezionati e su PUMA.com. Immagine: SFV Il 31 marzo, le stelle della Nati indosseranno la maglia per la prima volta nella partita in trasferta contro la Norvegia. Immagine: SFV Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati È arrivata la nuova maglia da trasferta delle nazionali svizzere di calcio. Immagine: SFV Il design moderno è ispirato al passaporto svizzero. Immagine: SFV La maglia da trasferta si basa sul disegno dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo. Immagine: SFV Il capitano della Nati, Granit Xhaka, ha dichiarato: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi». Immagine: SFV La maglia è un vero e proprio richiamo visivo anche al buio. Immagine: SFV Ecco un altro sguardo all'intera maglia. Immagine: SFV La nuova maglia da trasferta sarà disponibile dal 24 marzo nel fanshop ufficiale di Ochsner Sport, in negozi specializzati selezionati e su PUMA.com. Immagine: SFV Il 31 marzo, le stelle della Nati indosseranno la maglia per la prima volta nella partita in trasferta contro la Norvegia. Immagine: SFV

Puma e l'Associazione Svizzera di Football (ASF) hanno presentato il nuovo assortimento da trasferta delle Nazionali svizzere di calcio. Ecco il nuovo look della maglia.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

«Il design moderno è stato ispirato dal passaporto svizzero. La maglia da trasferta si basa sul design dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo. In questo modo, il passaporto invita a viaggiare, proprio come la maglia che accompagna le squadre nazionali nei loro viaggi», si legge in un comunicato stampa dell'ASF.

Il capitano della Nati Granit Xhaka afferma: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi».

La calciatrice della Nazionale Smilla Vallotto aggiunge: «La maglia mi ha subito colpito. Con la sua freschezza e i suoi colori dinamici, ha una forte energia. Il design si rivolge a una generazione che vuole essere audace, veloce e creativa. È proprio così che voglio sentirmi in campo».