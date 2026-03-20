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«Ispirata dal passaporto» Ecco la nuova maglia da trasferta della Nazionale di calcio svizzera

Patrick Lämmle

20.3.2026

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati
Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. È arrivata la nuova maglia da trasferta delle nazionali svizzere di calcio.

È arrivata la nuova maglia da trasferta delle nazionali svizzere di calcio.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Il design moderno è ispirato al passaporto svizzero.

Il design moderno è ispirato al passaporto svizzero.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. La maglia da trasferta si basa sul disegno dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo.

La maglia da trasferta si basa sul disegno dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Il capitano della Nati, Granit Xhaka, ha dichiarato: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi».

Il capitano della Nati, Granit Xhaka, ha dichiarato: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi».

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. La maglia è un vero e proprio richiamo visivo anche al buio.

La maglia è un vero e proprio richiamo visivo anche al buio.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Ecco un altro sguardo all'intera maglia.

Ecco un altro sguardo all'intera maglia.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. La nuova maglia da trasferta sarà disponibile dal 24 marzo nel fanshop ufficiale di Ochsner Sport, in negozi specializzati selezionati e su PUMA.com.

La nuova maglia da trasferta sarà disponibile dal 24 marzo nel fanshop ufficiale di Ochsner Sport, in negozi specializzati selezionati e su PUMA.com.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Il 31 marzo, le stelle della Nati indosseranno la maglia per la prima volta nella partita in trasferta contro la Norvegia.

Il 31 marzo, le stelle della Nati indosseranno la maglia per la prima volta nella partita in trasferta contro la Norvegia.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati
Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. È arrivata la nuova maglia da trasferta delle nazionali svizzere di calcio.

È arrivata la nuova maglia da trasferta delle nazionali svizzere di calcio.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Il design moderno è ispirato al passaporto svizzero.

Il design moderno è ispirato al passaporto svizzero.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. La maglia da trasferta si basa sul disegno dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo.

La maglia da trasferta si basa sul disegno dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Il capitano della Nati, Granit Xhaka, ha dichiarato: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi».

Il capitano della Nati, Granit Xhaka, ha dichiarato: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi».

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. La maglia è un vero e proprio richiamo visivo anche al buio.

La maglia è un vero e proprio richiamo visivo anche al buio.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Ecco un altro sguardo all'intera maglia.

Ecco un altro sguardo all'intera maglia.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. La nuova maglia da trasferta sarà disponibile dal 24 marzo nel fanshop ufficiale di Ochsner Sport, in negozi specializzati selezionati e su PUMA.com.

La nuova maglia da trasferta sarà disponibile dal 24 marzo nel fanshop ufficiale di Ochsner Sport, in negozi specializzati selezionati e su PUMA.com.

Immagine: SFV

Ecco come si presenta la nuova maglia da trasferta della Nati. Il 31 marzo, le stelle della Nati indosseranno la maglia per la prima volta nella partita in trasferta contro la Norvegia.

Il 31 marzo, le stelle della Nati indosseranno la maglia per la prima volta nella partita in trasferta contro la Norvegia.

Immagine: SFV

Puma e l'Associazione Svizzera di Football (ASF) hanno presentato il nuovo assortimento da trasferta delle Nazionali svizzere di calcio. Ecco il nuovo look della maglia.

Patrick Lämmle

20.03.2026, 16:11

«Il design moderno è stato ispirato dal passaporto svizzero. La maglia da trasferta si basa sul design dell'interno del passaporto, con i lati che seguono il percorso dell'acqua dalle montagne svizzere verso le valli, attraverso i 26 cantoni e verso il mondo. In questo modo, il passaporto invita a viaggiare, proprio come la maglia che accompagna le squadre nazionali nei loro viaggi», si legge in un comunicato stampa dell'ASF.

Il capitano della Nati Granit Xhaka afferma: «La maglia mi è piaciuta subito, è alla moda e moderna. Sono felice di indossare nuovi colori dopo quasi 15 anni in Nazionale. Vogliamo distinguerci in campo con il nuovo design e celebrare i successi».

La calciatrice della Nazionale Smilla Vallotto aggiunge: «La maglia mi ha subito colpito. Con la sua freschezza e i suoi colori dinamici, ha una forte energia. Il design si rivolge a una generazione che vuole essere audace, veloce e creativa. È proprio così che voglio sentirmi in campo».

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