Gruppo esclusivo con 3 Big
Ecco la statistica che dimostra la straordinaria continuità della Svizzera ai Mondiali
Anche ai Mondiali del 2026 la Nazionale svizzera ha superato con disinvoltura la fase a gironi.
Keystone
La Svizzera si è qualificata per i sedicesimi di finale. È il quarto Mondiale consecutivo in cui la Nati raggiunge la fase a eliminazione diretta. Si colloca così in una cerchia d'élite.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Grazie alla vittoria per 2 a 1 contro il Canada, la Svizzera si è assicurata il primo posto nel girone.
- Per la Nazionale si tratta della quarta Coppa del Mondo di fila in cui raggiunge la fase a eliminazione diretta. Solo Brasile, Argentina e Francia sono riusciti a fare altrettanto.
- Alla Nati manca ancora un'impresa: superare anche gli ottavi di finale.
La Svizzera batte il Canada e conquista così il primo posto nel girone si assicura ancora una volta il passaggio alla fase a eliminazione diretta.
È il quarto Mondiale consecutivo in cui supera la fase a gironi.
Già nel 2014, nel 2018 e nel 2022 la Nati era riuscita a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta.
All'epoca i Mondiali si disputavano ancora con 32 squadre e la Nati raggiungeva così direttamente gli ottavi, dove però il suo percorso si è interrotto ogni volta.
- 2014: sconfitta agli ottavi contro l'Argentina per 0 a 1 ai tempi supplementari
- 2018: sconfitta agli ottavi contro la Svezia per 0 a 1
- 2022: sconfitta agli ottavi contro il Portogallo per 1 a 6
Ecco come si è comportata la Svizzera nelle ultime tre fasi finali dei Mondiali
Raggiungere la fase a eliminazione diretta in quattro Mondiali consecutivi può sembrare un dato normale, ma non lo è affatto.
Basta guardare alle Nazionali europee riuscite nell'impresa nelle ultime quattro edizioni: Francia e Svizzera. Fine della lista.
Anche allargando lo sguardo al resto del mondo, si aggiungono soltanto Brasile e Argentina.
- Germania: nel 2018 e nel 2022 eliminata nel girone
- Spagna, Portogallo, Inghilterra e Croazia: nel 2014 a casa dopo il girone.
- Belgio, Uruguay e Messico: nel 2022 hanno fatto le valigie dopo il girone.
- Paesi Bassi: non si sono qualificati per i Mondiali del 2018
- Italia: eliminata nella fase a gironi nel 2014, non qualificata nel 2018, nel 2022 e nel 2026.
- Colombia: non qualificata per il 2022.
Ecco i fallimenti delle grandi del calcio
Il fatto che la Svizzera sia l'unica Nazionale in grado di tenere il passo di colossi come Brasile, Argentina e Francia racconta meglio di qualsiasi altra statistica la continuità raggiunta dai rossocrociati negli ultimi anni.
E il fatto che nessun'altra selezione possa vantare lo stesso risultato dimostra quanto sia difficile confermarsi Mondiale dopo Mondiale.
Certo, tra Svizzera e le altre tre potenze resta ancora una differenza importante.
L'Argentina ha vinto il Mondiale nel 2022, la Francia nel 2018, mentre il Brasile ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutte le ultime quattro edizioni.
È proprio questo il prossimo obiettivo della squadra di Murat Yakin: trasformare la sua straordinaria continuità in un cammino che la porti finalmente tra le migliori otto del mondo.
Il Mondiale 2026 potrebbe essere l'occasione giusta.
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