Uno di questi due gioca per il Bayern Monaco. L'altro è la grande «star» della serata.

Alla finale di Champions League partecipano sempre molte personalità note. Ma questa volta c'è stato un vero e proprio clamore intorno a una persona che in realtà ha ben poco a che fare con il calcio.

Come accade sempre, c'erano molte celebrità sugli spalti dello stadio di Monaco per assistere alla finale della competizione.

Ma il clamore che ha circondato una persona non ha avuto eguali. Mostra di più

Poter assistere a una finale di Champions League è senza dubbio un privilegio. Non solo per i giocatori, ma anche per i giornalisti e, naturalmente, per i tifosi.

La magia che c'è nell'aria attira sempre anche diverse celebrità in diversi ambiti, e naturalmente anche quelle che un tempo hanno scritto la storia del calcio: Kakà, Steven Gerrard, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Wesley Sneijder erano tutti allo stadio di Monaco ieri sera.

Stelle che si possono finalmente toccare, una foto qui, una chiacchierata là. Ma nessuno di loro ha creato così tanto scompiglio come un'altra persona che ieri sera era in tribuna.

Allo stadio con le guardie del corpo

Ogni suo passo è stato seguito da una folla di gente desiderosa di scattare selfie con lui: «Per favore, solo una foto!». E dato che c'era così tanto trambusto intorno a questo giovane, con lui c'erano le guardie del corpo, che camminavano davanti e dietro di lui.

E non si tratta di un calciatore, né di un attore, né tantomeno che di un cantante. E non è nemmeno qualche presidente di Stato o un membro di una importante famigliare reale. No. È semplicemente lo streamer e youtuber ishowspeed.

Non lo conoscete? Molto strano, perché lui è onnipresente sui social: su YouTube, Instagram, Tiktok e simili. Il 20enne americano ha quasi 40 milioni di follower, ma la maggior parte dei suoi fan è probabilmente più giovane di lui.

O così almeno è quello che è parso allo stadio di Monaco, dove erano soprattutto i tifosi più giovani a chiedere a gran voce foto con la star del web.

Il fatto che la stella del Bayern Alphonso Davies, infortunata, sia seduta accanto a lui è solo un'insignificante nota a margine. Nessuno vuole una foto con il canadese, ammesso che lo riconosca.

Nuovi idoli

Oltre alle due guardie del corpo, Darren Watkins (questo il vero nome di ishowspeed) è costantemente accompagnato da un altro giovane con macchina fotografica e microfono.

Durante la cerimonia dei Linkin Park, ha cantato a squarciagola, mentre ai gol ha reagito sempre con sorpresa. Dalla cerimonia di apertura in poi, ha trasmesso ben 3,5 ore in diretta verso tutto il mondo.

Se vi piaccia o meno quello che ha da dire o da far vedere ishowspeed è ovviamente molto personale. Ma quello che è certo è che ha capito come tenere con gli occhi sullo schermo milioni di persone nello stesso momento.

Cosa che probabilmente non fa molto piacere agli innumerevoli giornalisti che erano impegnati a commentare la partita, in TV, in radio o sul web. Basti pensare che lo streaming dello youtuber domenica mattina contava già 58 milioni di visualizzazioni.

Si tratta di un mondo diverso. Un mondo per una generazione che può guardare una partita di calcio di 90 minuti solo se c'è un secondo schermo. In altre parole, un telefono cellulare.

E su questo cellulare le star sono diverse. Non solo Sommer, Doué o Hakimi, ma anche persone come Watkins. E non è solo uno streamer, ma una persona con quasi 40 milioni di follower, onnipresente sui social media.

E vedere una persona del genere dal vivo è in definitiva un privilegio. Un privilegio quasi pari a quello di assistere a una finale di Champions League.

