1990: Edoardo Bennato & Gianna Nannini – «Un'estate italiana»

L'inno calcistico per eccellenza. Emozioni, pathos, italianità: questa ballata calcistica ha portato l'Italia nei nostri salotti e nei nostri bar all'aperto nel 1990.

Una cosa del genere può venire solo dall'Italia e probabilmente rimarrà per sempre ineguagliabile.

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2010: K’naan – «Wavin Flag»

«Sventolate le vostre bandiere!» Un messaggio semplice, una melodia positiva, un ritmo contagioso: una canzone calcistica non ha bisogno di altro. Nel 2010 K’naan ha fatto tutto nel modo giusto.

La canzone è stata un successo mondiale assoluto. Anche perché ne sono state realizzate versioni con star provenienti da ogni parte del mondo. In spagnolo, greco, arabo, cinese, tailandese, ecc.

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1998: Baddiel & Skinner & Lightning Seeds – «Three Lions 98’»

Beh, cari inglesi, il calcio non torna a casa da un bel po'. Almeno per i Three Lions non c'è mai più stato un grande titolo. Il brano era stato scritto originariamente per gli Europei in casa del 1996.

Ma nemmeno ai Mondiali del '98 gli inglesi hanno fatto grandi cose. Ciò che rimane è questa canzone per l'eternità, che tutti amano cantare insieme.

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2006: Bob Sinclar feat. Gary "Nesta" Pine – «Love Generation»

Quando David Guetta era ancora un nome di nicchia, Christophe Le Friant, alias Bob Sinclar, era già una grande star della scena house francese.

Nel 2005 ha sorpreso tutti con questo successo pop, superando così tutte le canzoni dei Mondiali che erano ai blocchi di partenza per la «quasi favola estiva» tedesca.

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2006: Baschi – «Bring en hei»

100 settimane nelle classifiche svizzere! Triplo disco di platino! La canzone è stata lanciata in vista dei Mondiali del 2006 ed è stata l'inno ufficiale della Svizzera durante gli «Euro 08» in casa.

E questo nonostante quasi nessuno capisca cosa borbotti e mormori l’artista di Basilea tra un ritornello e l’altro. Ma non importa: perché qui conta solo il ritornello!

In realtà è un po’ imbarazzante che non sia mai stato realizzato un vero e proprio videoclip.

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1986: Arrow – «Hot Hot Hot»

Il consiglio segreto di questa lista. Questa canzone soca-calypso dal ritmo allegro era uscita già nel 1982 ed è stata scelta come una delle tre canzoni ufficiali dei Mondiali del 1986 in Messico.

Così potrete fare bella figura a ogni festa dei Mondiali. Chi conosce una hit calcistica di un cantante dell’isola caraibica di Montserrat!?

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1998: Dario G. – «Carneval de Paris»

Nel 1998, quando l’Europa era in preda alla febbre della dance e della trance, non poteva certo mancare un inno calcistico all’altezza. Nessuno ha colto lo spirito del tempo come il DJ e produttore britannico Paul Spencer.

Il concetto è tanto semplice quanto geniale: si prende la melodia di uno dei cori dei tifosi di calcio più famosi in assoluto. A questo si aggiungono strumenti provenienti da tutto il mondo, che incarnano le nazioni partecipanti.

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1998: Ricky Martin – «La copa de la vida»

Si può pensare di Ricky Martin quello che si vuole. Ma lui e i suoi produttori hanno sempre avuto un fiuto per i grandi successi. Ha sfruttato questo talento anche nel 1998, quando ha sfornato un successo globale con la canzone ufficiale dei Mondiali.

Ritmi di samba, ritornello da cantare a squarciagola, atmosfera allegra. E, come si deve constatare oggi, piuttosto intramontabile.

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2010: Shakira – «Waka Waka»

La star mondiale Shakira ha radici in Colombia, Spagna, Stati Uniti e Libano. Una donna del genere può interpretare un successo calcistico che incarna l’Africa? Sì, può. Questa ne è stata la prova.

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2018: Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi – «Live It Up»

La canzone ufficiale dei Mondiali 2018 colpisce nel segno con il suo mix colorato di polka russa, atmosfera caraibica e pop EDM di massa adattato, ed è qualcosa di diverso, anche se rientra nello schema.

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Naturalmente ci sono tantissime altre canzoni per le quali non abbiamo più spazio qui. Per questo abbiamo creato per te una playlist su Spotify dedicata interamente alle canzoni sul calcio. E ora, alza il volume degli altoparlanti e entra nell’atmosfera dei Mondiali ballando e cantando!

«Dai Dai» di Shakira & Burna Boy è la canzone della Coppa del Mondo del 2026