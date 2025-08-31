Leon Avdullahu gioca ora per l'Hoffenheim, ma il 21enne non ha solo cambiato la maglia del suo club. IMAGO/DeFodi Images

Leon Avdullahu non giocherà per la Nazionale svizzera, ma per il Kosovo. Anche molte altre stelle del calcio con passaporto svizzero hanno deciso di giocare per un altro Paese.

Sandro Zappella Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Leon Avdullahu lascia la Nazionale svizzera di calcio e in futuro giocherà per il Kosovo.

Il centrocampista ha giocato per la Nati fino al livello U21.

Avdullahu è uno dei tanti noti calciatori elvetici che hanno deciso di giocare per la Nazionale di un altro Paese. Mostra di più

Martedì l'Associazione Svizzera di Football (ASF) ha annunciato che Leon Avdullahu non giocherà in futuro per la Nazionale svizzera di calcio, ma per quella del Kosovo.

L'ASF ha dichiarato di essere delusa e di voler avere in Nazionale solo giocatori che «si identificano al 100% con il nostro Paese e la nostra Nazionale».

Avdullahu non è il primo giocatore a decidere contro la Nati. Ecco i calciatori più importanti che non hanno giocato per la Svizzera, ma per un'altra nazionale.

Mladen Petric

L'attaccante ha giocato un'altra partita per la Svizzera U21 sotto la guida di Köbi Kuhn, dopodiché Petric ha optato per la Croazia. Ha debuttato con le «maglie a scacchi» nel novembre 2001. È stato convocato fino al 2013 e ha totalizzato 44 presenze internazionali, in cui ha segnato 12 gol.

Petric è oggi un opinionista molto richiesto e partecipa, tra l'altro, al programma sulla Champions League di blue Sport.

Ha preferito la Croazia alla Svizzera: Mladen Petric. KEYSTONE

Ivan Rakitic

Il biondo di Möhlin ha giocato per la Svizzera dall'U16 all'U21. Ma lo stratega del centrocampo ha poi optato per la Croazia, dove ha debuttato nel settembre 2007.

L'apice della carriera in Nazionale di Rakitic è stato il raggiungimento della finale della Coppa del Mondo 2018, che i croati hanno perso per 4:2 contro la Francia. Rakitic ha giocato un totale di 106 partite internazionali e ha segnato 15 gol.

Rakitic ha concluso la sua carriera quest'estate con l'Hajduk Spalato e il suo più grande successo a livello di club è stata la vittoria della Champions League con il Barcellona nel 2015, dove ha segnato l'1:0 in finale contro la Juventus.

Senza dubbio è stata la più grande perdita subita dall'ASF.

Ivan Rakitic dopo la sconfitta nella finale della Coppa del Mondo 2018. Getty

Milos Veljkovic

Il giovane di formazione dell'FC Basilea ha fatto una sola apparizione con la squadra svizzera U16 in difesa centrale nel 2011 (il suo compagno all'epoca era un certo Kevin Mbabu).

All'epoca fu portato al Tottenham, dove non riuscì a entrare nella prima squadra. Dopo diversi prestiti sull'isola, nel 2016 è approdato in Bundesliga al Werder Brema, dove ha giocato fino all'estate del 2025 prima di trasferirsi alla Stella Rossa di Belgrado, in Serbia.

Veljkovic ha abbandonato presto l'ASF e ha seguito il fascino della Serbia a livello di U17. Con la squadra U19 si è laureato campione d'Europa e con la squadra U20 è diventato campione del mondo. Da allora ha giocato 35 partite internazionali per la Nazionale maggiore della Serbia.

Milos Veljkovic in un duello con il brasiliano Richarlison ai Mondiali del 2022. FIFA via Getty Images

Berat Djimsiti

L'ex calciatore dell'FC Zurigo ha collezionato in totale 20 presenze con le squadre svizzere U18, U19 e U21. Nel 2015 però ha optato per la Nazionale albanese, con cui ha disputato finora 63 partite internazionali.

A livello di club, Djimsiti si è unito all'Atalanta Bergamo nel 2016, dove è diventato uno dei migliori difensori della Serie A.

Berat Djimsiti nel 2012, allora ancora con la squadra svizzera U21. KEYSTONE

Zdravko Kuzmanovic

Il talento di Kuzmanovic è stato riconosciuto presto. Nel gennaio 2007, a soli 20 anni, è passato dal Basilea alla Fiorentina. All'epoca il centrocampista giocava ancora con l'U21 svizzera, ma l'ultima delle 30 partite totali con le squadre giovanili elvetiche è arrivata presto.

Nell'estate dello stesso anno ha debuttato con la Serbia. Kuzmanovic ha collezionato 51 presenze internazionali e ha giocato con maggior successo a livello di club con il VfB Stuttgart e l'Inter.

Zdravko Kuzmanovic riceve un cartellino giallo contro il Ghana ai Mondiali 2010. (Foto AP/Rebecca Blackwell) KEYSTONE

Izet Hajrovic

Nel 2012 Hajrovic ha addirittura indossato la maglia della Nazionale svizzera maggiore. All'epoca, Ottmar Hitzfeld lo sostituì in un'amichevole contro la Tunisia. Dato che si trattava solo di un'amichevole, Hajrovic era libero di cambiare nazione, cosa che fece e si unì alla Bosnia-Erzegovina nel 2013.

Ma sarebbe stato comunque difficile per l'ala affermarsi nella squadra Nazionale svizzera. Dopo tutto, Hajrovic ha collezionato 27 presenze internazionali con la Bosnia-Erzegovina.

Amir Abrashi

Prima che Abrashi guadagnasse 51 partite e giocasse due campionati europei con l'Albania, era un punto fermo delle squadre giovanili svizzere. Ha collezionato 43 presenze nelle squadre nazionali giovanili.

Nel 2011 ha fatto parte della squadra U21 che ha perso solo contro la Spagna nella finale del Campionato europeo e in seguito ha costituito la spina dorsale della prima squadra.

C'era però troppa concorrenza per Abrashi nel centrocampo svizzero, e così la figura identificativa del GC ha optato per l'Albania.

Amir Abrashi agli Europei 2016 contro il francese Paul Pogba. KEYSTONE

Eman Kospo

Il primo 18enne è considerato una grande promessa della difesa centrale. Nel 2023, all'età di 16 anni, si è trasferito dal GC al Barcellona, per poi passare a Firenze quest'estate.

Kospo è stato un punto fermo delle squadre nazionali giovanili, di cui spesso è stato anche capitano. Ma poiché la federazione svizzera è rimasta troppo passiva e «non gli ha mostrato alcuna prospettiva», Kospo ha deciso di giocare in futuro per la Bosnia.

Ora gioca per Firenze e per la Bosnia: Eman Kospo. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Taulant Xhaka

Il fratello del capitano della Nazionale svizzera Granit Xhaka è stato un titolare delle giovanili svizzere (44 partite in totale). Taulant non è però riuscito a entrare nella prima squadra e ha optato per l'Albania.

Il momento più importante è stato a Euro 2016, quando Taulant e l'Albania hanno affrontato la Svizzera con il fratello Granit. La Svizzera ha vinto di stretta misura l'emozionante partita per 1:0.

Duello tra fratelli a Euro 2016: Taulant e Granit Xhaka. KEYSTONE

Nedim Bajrami

Bajrami ha giocato per la Svizzera fino al livello U21, collezionando 51 presenze e segnando 15 gol.

Ma invece di entrare nella prima squadra , Bajrami ha scelto l'Albania, dove il 26enne ha collezionato 35 presenze e 6 gol. Bajrami ha fatto scalpore a Euro 2024 quando ha segnato l'1:0 contro l'Italia dopo soli 23 secondi, il gol più veloce della storia degli Europei.

Bajrami conosce comunque molto bene l'Italia, visto che l'ex giovane del GC si è trasferito all'Empoli nel 2019, poi è passato al Sassuolo, ma ora è sotto contratto con i Glasgow Rangers.

Nedim Bajrami dopo lo storico gol all'Italia.

Haris Tabakovic

Ha fatto il suo grande salto relativamente tardi. Tabakovic si è trasferito in Ungheria tramite YB e GC e successivamente in Austria. Da lì, nel 2023, è passato allo Schalke 04. L'Hoffenheim lo ha acquistato per tre milioni di euro nell'estate del 2024, ma lo ha ceduto in prestito al Gladbach per questa stagione.

Tabakovic ha collezionato 15 presenze con la Svizzera U21, segnando sei gol. Non gli è però mai bastato per entrare nella prima squadra e così l'attaccante ha optato per la Bosnia nel 2023, all'età di 29 anni. Non ha ancora segnato in cinque partite.