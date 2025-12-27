Ecco le 9 superstar del calcio cadute in disgrazia

Gerd Müller ha segnato, tra gli altri, il gol del 2:1 nella finale della Coppa del Mondo del 1974 a Monaco di Baviera. sda

L'ex milionario del calcio tedesco Eike Immel vive ora con 563 euro di sussidi sociali. L'ex portiere di fama mondiale non è l'unica superstar ad essere caduta dal paradiso del calcio.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì scorso, l'ex portiere tedesco Eike Immel ha compiuto 65 anni. L'ex milionario del calcio si è giocato tutti i suoi soldi dopo la carriera.

Oggi vive con 563 euro di sussidi sociali e recentemente è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per 107 capi d'accusa di frode.

Immel non è l'unica superstar del calcio ad essere caduta in malora. blue News ne ha selezionate alcune. Mostra di più

David James – Portiere, modello, sfortunato

David James ha giocato 214 partite agonistiche per il Liverpool ed è stato portiere dell'Inghilterra. IMAGO

La sua reputazione era già dubbia ai tempi in cui giocava. Lo chiamavano «Calamity James», in riferimento a un personaggio dei fumetti britannici, che notoriamente attira la sfortuna.

Al termine della sua carriera, David James, aveva giocato 214 partite per il Liverpool ed è stato in porta anche per il Man City. L'oggi 55enne ha sperperato la sua fortuna, stimata in 20 milioni di sterline.

L'ha guadagnata anche con i compensi da modello che ha riscosso durante la sua carriera.

Un anno fa, i media britannici hanno riferito che James ha dovuto addirittura vendere i cimeli personali della sua carriera: maglie autografate, palloni e altro. Il divorzio dalla moglie, che gli è costato tra i tre e i quattro milioni, non può probabilmente essere considerato un motivo di bancarotta personale.

Diego Maradona – Gli amici sbagliati

Diego Maradona è stato al centro del primo e del secondo scudetto del Napoli. sda

Probabilmente nessuno era più dotato di lui, certamente non ai suoi tempi, e nessuno era più incline all'autodistruzione di lui: Diego Armando Maradona.

Ha incantato tutti coloro che lo hanno visto giocare, sia con il Boca Juniors, con il Barça, con il Napoli o con la nazionale argentina.

Soprattutto ai Mondiali del 1986 in Messico, che trasformò nel suo festival personale. Il quarto di finale contro l'Inghilterra mostrò quanto il genio fosse vicino alla follia. Alto 1,65 metri, indirizzò la palla in porta con la mano, o meglio, con la mano di Dio.

In seguito, stordì quasi l'intera squadra inglese iniziando a dribblare da metà campo. Il gol del secolo in Coppa del Mondo.

Maradona trovò fama mondiale, ma anche amicizie sbagliate. Beveva, si faceva di coca, si sfogava verbalmente, anche come allenatore della nazionale dal 2008 al 2010. È morto nel 2020, a soli 60 anni.

George Best – Tutto sprecato

George Best sulla spiaggia di Marbella nel 1972. KEYSTONE

Per capire George Best basta ascoltare il suo più famoso motto: «Ho speso molti dei miei soldi in alcol, donne e macchine veloci. Il resto l'ho semplicemente sperperato».

Il nordirlandese amava il pallone e la vita. Ma è stata troppo breve.

All'età di 59 anni, Best, il più bello tra i calciatori dell'isola britannica degli anni '70, ha ceduto a una malattia renale. Aveva già dovuto subire un trapianto di fegato - e continuava a bere.

Appariva ubriaco in televisione, insultava gli agenti di polizia e veniva denunciato per violenza domestica. Ma la gente lo amava. Giocò 361 partite per il Manchester United. 100'000 persone parteciparono al suo funerale a Belfast.

Uli Borowka – Birra, vodka, whisky

Ulli Borowka con la sua autobiografia «Volle Pulle: Mein Doppelleben als Fussballer und Alkoholiker». IMAGO

«Bevevo una cassa di birra, una bottiglia di vodka e una di whisky al giorno». La citazione proviene da Uli Borowka, uno dei migliori difensori del suo tempo.

È stato campione e vincitore della Coppa Europa con il Werder Brema e giocatore internazionale. Borowka, oggi 63enne, si è tirato fuori dalla palude con l'aiuto di buoni amici. Oggi è pulito e si impegna a non bere nemmeno un goccio di alcol.

Paul Gascoigne – In realtà un bravo ragazzo

Paul Gascoigne prima di una partita contro l'Egitto. Twitter @The Upshot

Era la metà degli anni '90, quando lo Zurigo era in Italia per un ritiro. Nello stesso hotel? La Lazio.

Ancora oggi, gli ex giocatori ricordano che a un certo punto la reception si è fatta rumorosa. Paul Gascoigne, allora al servizio dei romani, si mise al bancone gesticolando selvaggiamente. Imprecava e inveiva. Il motivo era semplice: le batterie del suo Gameboy erano scariche.

«Gazz»": pochi nomi sono così sinonimo di eccentricità e tragedia. Divenne dipendente dall'alcol e cercò invano di combatterlo per decenni. Ma fu comunque bandito. Un ex compagno di squadra una volta descrisse così il dilemma del 58enne: «Gazza è la persona più gentile che conosca, quando non beve».

Socrates – Il dottore ballerino di samba

Socrates è stato uno dei grandi del calcio. Imago

Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o Socrates in breve, era un pediatra di formazione, colto e un calciatore di talento.

Ha giocato circa 300 partite con il Corinthians San Paolo e 60 con la Selecao, ed è sempre stato considerato un simbolo di gioia di vivere e di fair play.

Nel 1980, la nazionale svizzera e i brasiliani erano sullo stesso aereo durante un viaggio in Sud America. Andy Egli ha raccontato nel 2017: «Tutti hanno ballato la samba nei corridoi durante il volo, guidati da Socrates. È stato fantastico!».

Al dottor Socrate piaceva la vita, probabilmente troppo. A 57 anni è morto a causa di un'emorragia gastrica e di un fegato danneggiato.

Tony Adams – Il calciatore da pub

Il capitano dell'Inghilterra Tony Adams (a sinistra) lotta con lo svizzero Kubilay Türkyilmaz nella partita inaugurale di Euro 96. KEYSTONE

Quando si pensa a un leader e a un giocatore, si pensa a lui. Tony Adams non era solo un classico cavallo di battaglia. È stato capitano dell'Arsenal e della nazionale inglese per molti anni. È stato un campione, un vincitore di coppe europee, un modello per molti... e un bevitore.

Beveva ogni giorno, a volte anche prima dell'allenamento, e faceva a botte. Eppure era uno dei migliori e più venerati professionisti dell'isola. Nel 1996 ha ammesso pubblicamente la sua malattia. Oggi Adams ha 59 anni. Ha superato la riabilitazione e da allora è impegnato in cause sociali.

Eidur Gudjohnson – Una gioia giocare con lui, dentro e fuori dal campo

Eidur Gudjohnson con la maglia del Chelsea. imago images/Shutterstock

Alla fine del 2009 Eidur Gudjohnson è stato oggetto di scherno nel mondo del calcio. Il professionista islandese dell'AS Monaco ed ex giocatore di Chelsea e Barcellona aveva dilapidato la sua fortuna - circa 9 milioni di euro - al tavolo da gioco di Las Vegas.

In precedenza aveva implorato la banca di concedergli un prestito. Quattro anni dopo, è stato reso noto che una banca lussemburghese ha chiesto a Gudjohnson la restituzione di cinque milioni di euro che aveva prestato all'appassionato di gioco d'azzardo, allo scopo di effettuare un investimento sbagliato.

Da allora l'islandese si è messo in riga. Ha fatto parte dello staff della nazionale islandese. Attualmente funge soprattutto da mentore per il figlio Andri, che continua la tradizione di famiglia e rappresenta il suo Paese come terzo Gudjohnson dopo il padre e il nonno.

Gerd Müller – Il bomber con ristorante

Gerd Müller è stato il bomber della Germania. Getty

Davanti all'arena di Monaco-Fröttmaning, il Bayern ha recentemente presentato una statua di bronzo di uno dei più grandi calciatori che il mondo abbia mai visto: Gerd Müller, il bomber della nazione, che ha segnato gol come nessun altro, 68 solo in 62 partite internazionali - una quota storica.

Il «piccolo, grasso Müller», come lo chiamava il suo ex allenatore Tschick Tschajkowski per la sua statura, dominava le aree di rigore, ma non la vita.

Dopo aver lasciato il Bayern alla fine degli anni '70, si trasferì negli Stati Uniti. Lì, in Florida, aprì un ristorante... e presto fu il suo miglior cliente.

Il fatto che Müller si sia rimesso in piedi è stato soprattutto merito dell'allora manager del Bayern Uli Hoeness, il bullo dal cuore grande, che mandò il suo ex compagno di squadra in riabilitazione e lo impiegò nel programma giovanile. Il bomber morì di demenza nel 2021 all'età di 76 anni. Il Bayern si è preso cura del suo ex eroe fino alla fine.