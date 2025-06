Nati Key

Con i nomi di Riola Xhemaili e Meriame Terchoun si è completata la lista delle 23 convocate di Pia Sundhage per l'Europeo femminile in programma dal 2 al 27 luglio in Svizzera.

La selezionatrice potrà contare su giocatrici d'esperienza come Lia Waelti o Ana-Maria Crnogorcevic, unite al talento delle nuove leve come Iman Beney o Sydney Schertenleib.

Come noto non ci sarà invece Ramona Bachmann, fermata da un grave infortunio a un ginocchio.

Dopo un'ultima amichevole contro la Cechia, le elvetiche esordiranno settimana prossima, mercoledì, alle 21h00 a Basilea contro la Norvegia.

Rispetto alle scelte effettuate per le ultime due partite della Nations League contro Francia e Norvegia, Ramona Bachmann, Lara Marti, entrambe infortunate, Alena Bienz, Naina Inauen e Seraina Piubel non sono state convocate.

La famosa Alisha Lehmann ci sarà

Al loro posto ci sono Coumba Sow, Noemi Ivelj, Luana Bühler, Alisha Lehmann e Leila Wandeler.

Nonostante il suo tempo di gioco limitato alla Juventus, Alisha Lehmann ha finalmente superato il taglio, come aveva sempre intuito.

Vera icona del calcio femminile in Svizzera, la ventiseienne di Basilea non poteva mancare a questo grande appuntamento.

La diciannovenne Leila Wandeler, che gioca a Lione, sarà invece una delle due giocatrici, insieme alla terza portiere Nadine Böhi, a non aver mai giocato in nazionale. Potrà festeggiare il suo esordio giovedì a Winterthur nella partita amichevole contro la Repubblica Ceca.

Pia Sundhage ha così l'occasione ideale per lanciarla nel grande mondo del calcio.