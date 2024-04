Marco Materazzi è stato il protagonista della finale dei Mondiali del 2006. Imago

In una recente intervista, Marco Materazzi ha ricordato la scena del colpo di testa ricevuto da Zinédine Zidane nella finale dei Mondiali del 2006. Secondo il campione del mondo italiano, questo incidente ha macchiato la sua carriera.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Materazzi ha riflettuto sull'incidente del colpo di testa di Zinédine Zidane durante la finale del Mondiale 2006, affermando che tale evento non rappresenta giustamente la sua carriera.

A distanza di anni, Materazzi ha rivelato che dopo quel famoso scontro, che vide Zidane espulso e l'Italia vincere il Mondiale, lui e l'ex calciatore francese non si sono più incontrati. Mostra di più

Si tratta di una delle immagini più emblematiche della storia dei recenti Mondiali di calcio. Durante la finale del 2006, che vedeva l'Italia contro la Francia a Berlino, al 108esimo minuto Zinédine Zidane colpì con un violento colpo di testa Marco Materazzi dopo un acceso scambio verbale.

Quasi 18 anni dopo, il difensore italiano è tornato su quell'episodio in un'intervista concessa al «Times», pubblicata all'inizio di questa settimana. «Non mi piace affatto. Non rende giustizia a ciò che è stata la mia carriera. Quell'episodio non avrebbe mai dovuto accadere», ha affermato la leggenda dell’Inter.

«Tornando più precisamente al nostro scontro - ha proseguito l'italiano - durante la tensione di quella finale berlinese, in mezzo a schermaglie e insulti, Zidane mi offrì la sua maglietta e io dissi di no, che preferivo sua sorella. Poi si girò e reagì come tutti ricordano».

La sequenza successiva è nota a tutti: la stella de «Les Bleus», che aveva aperto il punteggio su un calcio di rigore causato proprio da Materazzi nei minuti iniziali del match, fu espulso e vide la sua carriera finire nel peggiore dei modi.

L'Italia, che aveva pareggiato al 19esimo minuto con un colpo di testa di Materazzi, si prese la sua quarta stella dei Mondiali imponendosi sui transalpini ai calci di rigore.

Anche se nel frattempo è passato molto tempo, le due ex stelle del calcio, oggi entrambe cinquantenni, da allora non si sono più incontrate. «Non ho mai più rivisto Zinédine», ha dichiarato Matrix, così soprannominato dai tifosi nerazzurri.