La Svizzera sarà il grande palcoscenico delle calciatrici europee. La due volte calciatrice mondiale Aitana Bonmatí è una delle grandi star. Ecco una panoramica delle stelle di Euro 2025.

Spagna Aitana Bonmatí

Agile, forte con la pallone, una visione di gioco di prim'ordine: insignita due volte del premio giocatrice dell'anno, è una delle figure di riferimento della Spagna e del calcio mondiale in generale. La centrocampista offensiva è imprevedibile. A 25 anni ha già vinto molti trofei: i Mondiali nel 2023, tre titoli di Champions League e sei campionati spagnoli. Domenica è stata dimessa dall'ospedale dopo essersi ripresa dalla meningite ed è entrata subito in campo.

Spagna Salma Paralluelo

L'ala per eccellenza. L'ex atleta di atletica leggera fa il nodo alle gambe dei suoi avversari. Nel 2019 ha vinto l'oro nei 400 metri sprint ai Campionati Europei Indoor U18 e sei anni dopo la 21enne è un punto fermo della Nazionale spagnola. Paralluelo ha segnato 14 gol in 37 partite internazionali. Il Campionato europeo 2024 è il secondo torneo maggiore che gioca per il suo Paese. Nel 2023, ha avuto un ruolo importante nella conquista del titolo di campione del mondo.

I Paesi Bassi Vivianne Miedema

La 28enne olandese segna gol a ripetizione. Ha siglato non meno di 97 reti in 124 partite con la maglia Oranje. Ha giocato con la Nazionale Lia Wälti all'Arsenal fino al 2024, prima di trasferirsi al Manchester City la scorsa estate. Nel 2017 si è laureata campione d'Europa con l'Olanda come giovane promessa e in Svizzera vuole riportare il suo Paese al titolo come una delle attaccanti più letali d'Europa.

Norvegia Caroline Graham Hansen

È la controparte femminile di Erling Haaland. La norvegese è una delle migliori attaccanti in assoluto. Nella scorsa stagione in 43 partite ha totalizzato 20 gol e 15 assist per il suo Paese e il suo club. In patria, la 30enne è stata eletta per cinque volte miglior giocatrice del Paese. Con il Barcellona, la numero 10 ha vinto cinque campionati e tre Champions League. La Svizzera ha avuto un assaggio delle sue qualità realizzative in febbraio, quando ha segnato il gol decisivo del 2-1 per i norvegesi nel finale di partita. Le due squadre si incontreranno di nuovo a Basilea il 2 luglio, quando la Norvegia affronterà la Svizzera nell'esordio dei Campionati Europei.

Inghilterra Alessia Russo

Lia Wälti conosce molto bene l'attaccante 26enne. Alessia Mia Teresa Russo - questo il suo nome completo - gioca per l'Arsenal dall'estate del 2023 ed è stata una giocatrice fondamentale per i Gunners durante la vittoria della Champions League di quest'anno. È molto importante anche per l'Inghilterra: con quattro gol e un assist, Russo ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista del titolo europeo nel 2022.

Inghilterra Lucy Bronze

Bronze ha ricevuto il premio FIFA Player of the Year nel 2020 e come difensore è tutto dire. Al Chelsea fa parte della migliore difesa del campionato inglese. In 22 partite, la squadra guidata da Bronze ha subito solo 13 gol e la scorsa stagione ha conquistato il titolo, con dodici punti di vantaggio sull'Arsenal. Recentemente ha impressionato anche in fase offensiva. Nel 6-0 in Nations League contro il Portogallo, ha segnato un gol e fornito un assist.

Germania Giulia Gwinn

È capitana della Nazionale tedesca dal ritiro di Alexandra Popp. Gwinn è una difensora a cui piace attaccare. Ha segnato 14 gol in 63 partite internazionali. Alla Coppa del Mondo 2019, la 25enne è stata nominata miglior promessa del torneo. Si distingue anche per la sua versatilità. Può giocare in difesa, ma anche a centrocampo.