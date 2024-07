Jonathan Sabbatini dove giocherà? Imago

Dopo aver lasciato il Lugano, Jonathan Sabbatini sta cercando una nuova sistemazione. Il centrocampista dovrebbe rimanere in Svizzera, con alcuni club di Super e Challenge League interessati al suo ingaggio.

Dopo aver deciso di lasciare il FC Lugano dopo dodici anni, Jonathan Sabbatini si trova a un punto cruciale della sua carriera. L'ormai ex capitano bianconero ha dovuto prendere la difficile decisione di partire, visto che la società gli offriva sì un contratto, ma non come giocatore.

A 36 anni il sudamericano è ancora motivato a giocare ed è assolutamente comprensibile, viste le sue prestazioni in campo viste durante la scorsa stagione.

Nonostante alcune offerte ricevute dall'estero, sembrerebbe che Sabbatini abbia deciso di continuare a giocare in Svizzera, mantenendo la sua famiglia a Lugano.

Interesse dalla Super e Challenge League

Stando a informazioni raccolte da blue Sport, ci sarebbero diversi club elvetici interessati ai servigi dell'esperto centrocampista.

In Super League si parla di Grasshoppers, Yverdon, Sion e Lucerna. Mentre in Challenge League ci sarebbe il Thun, compagine allenata da Mauro Lustrinelli che punta alla promozione. I bernesi lo scorso anno hanno giocato il barrage, poi perso, contro le Cavallette.

Il futuro di Jonathan Sabbatini sembra dunque destinato a rimanere in Svizzera, con diversi club che mostrano interesse per le sue qualità, leadership ed esperienza.

Con la famiglia che rimane in riva al Ceresio, Sabbatini potrà continuare a perseguire i suoi obiettivi professionali senza dover rinunciare alla stabilità familiare.

Con l'inizio della nuova stagione di Super League fissato per il prossimo weekend, non ci vorrà molto per scoprire dove finirà il centrocampista.