Per Pelé era una «rivelazione» Ecco perché Alain Sutter non è mai diventato un fuoriclasse: «Potevo fare la differenza, ma...»

Hai fretta? blue News riassume per te Alain Sutter brillò ai Mondiali del 1994 negli USA, segnando contro la Romania e venendo definito da Pelé la «rivelazione del torneo».

Il suo talento sembrava poterlo portare ai massimi livelli, tanto che il trasferimento al Bayern Monaco era già stato deciso.

Secondo lo stesso Sutter, però, i dubbi su se stesso e la mancanza di forza mentale gli impedirono di imporsi.

La pressione mediatica e le continue etichette gli fecero perdere il piacere di giocare.

Il trasferimento negli Stati Uniti fu una scelta per ritrovare serenità, ma un grave infortunio lo costrinse al ritiro a soli 30 anni. Riepilogo creato con

22 giugno 1994, Mondiale negli Stati Uniti. Al Silverdome di Detroit, Alain Sutter porta la Svizzera in vantaggio contro la Romania con un magnifico tiro a giro sul secondo palo.

È la rete che apre la strada al successo per 4-1 della Nazionale e accende l’entusiasmo calcistico in tutto il Paese.

Le prestazioni di Sutter, però, fanno rumore ben oltre i confini elvetici.

Nonostante la frattura del mignolo del piede rimediata nella partita inaugurale contro gli Stati Uniti e i forti dolori, il 26enne brilla sotto il caldo soffocante di Pontiac.

Dai complimenti di Pelé al ritiro

Persino Pelé resta colpito. Il brasiliano definisce Sutter la rivelazione del torneo. Il suo trasferimento al Bayern Monaco, nel frattempo, è già stato definito.

E così, quel 22 giugno, più di un tifoso svizzero si chiede se il Paese possa presto avere, per la prima volta, un calciatore capace di imporsi sulla scena mondiale.

Quel sogno, però, svanisce sorprendentemente in fretta.

Dopo una sola stagione al Bayern, il centrocampista offensivo passa dal Friburgo prima di approdare in MLS.

Nella primavera del 1998, durante un allenamento, mette un piede in una buca. L’infortunio è talmente grave da costringerlo al ritiro a soli 30 anni.

Appena quattro anni dopo quel famoso Mondiale, dall’altra parte degli Stati Uniti, a Dallas, quello che era stato considerato un talento generazionale chiude la carriera.

«Sono sempre stato molto critico con me stesso»

«Ho la sensazione che il motivo principale sia stato il fatto di non essere abbastanza forte come personalità», analizza Sutter ripercorrendo la propria carriera in un’intervista a blue Sport. «Avevo troppi dubbi su me stesso e non ho mai avuto la sensazione di essere il migliore».

Eppure, proprio questo è ciò che serve in club come il Bayern Monaco, spiega oggi il 58enne. Dal punto di vista puramente calcistico, il massimo livello sarebbe stato alla sua portata.

«In allenamento vedevo che potevo stare al passo. E avrei anche potuto fare la differenza», dice Sutter guardandosi indietro.

Alain Sutter non è mai riuscito a realizzare pienamente il suo immenso potenziale. Keystone

Il suo talento immenso aveva impressionato già anni prima Karli Odermatt. Quando lo vide giocare a 17 anni in seconda lega con il Bümpliz, la leggenda del Basilea disse che quel ragazzo sembrava giocare su un altro pianeta. La sua conclusione fu netta: un talento generazionale.

In Bundesliga, però, entrò in gioco anche l’ostacolo mentale. «Sono sempre stato molto critico con me stesso», racconta Sutter. «Ma se in un ambiente del genere hai anche solo il minimo dubbio, non hai alcuna possibilità».

Dai dubbi nasce il nervosismo, e dal nervosismo la tensione. «Poi arrivano gli errori e, semplicemente, non sei più abbastanza bravo per quel livello. Perché lì non c’è spazio per queste cose».

Negli USA a 28 anni

Anche dopo il passaggio al Friburgo, Sutter non riuscì più a ritrovare i suoi momenti migliori. A pesare fu anche la pressione mediatica costante del mondo del calcio.

Un contesto che, alla fine, lo spinse a trasferirsi in MLS a 28 anni.

Anche i capelli lunghi di Sutter hanno causato offese all'epoca. © no source

«Per me era diventato troppo. In quella fase mi sono piovute addosso troppe cose negative e ho perso la gioia di giocare a calcio», ricorda Sutter, che non attirava l’attenzione soltanto per i suoi lunghi capelli.

Anche il suo interesse per l’omeopatia e l’alimentazione vegetariana faceva discutere. «Tutto ciò che stava attorno al calcio, il fatto di essere incasellato e di venire continuamente confrontato con gli stessi temi: non riuscivo più a gestirlo», spiega.

La scelta di trasferirsi negli Stati Uniti fu quindi del tutto consapevole: «Volevo andare in un campionato in cui l’interesse dei media fosse molto più contenuto. Alla fine della mia carriera volevo semplicemente ritrovare il piacere di giocare a calcio».

L'intervista a Alain Sutter, in tedesco: