Davide Callà ha portato nuova energia alla Nazionale svizzera. L'assistente allenatore di Murat Yakin è sinonimo di lealtà, abilità sociali ed empatia, e brilla per il suo talento linguistico.

Hai fretta? blue News riassume per te Davide Callà è da marzo l'assistente allenatore di Murat Yakin nella Nazionale svizzera.

«Sono molto contento che Davide sia qui», ha detto Yakin in un'intervista nel programma «Heimspiel» su blue Sport.

In quanto anello di congiunzione tra la squadra e l'allenatore, Callà è anche un «compagno ideale». Il fatto che parli fluentemente diverse lingue è un altro grande vantaggio. Mostra di più

Quando, nel dicembre 2023, è stato annunciato che Vincent Cavin avrebbe lasciato l'incarico di allenatore in seconda della Nazionale svizzera dopo nove anni, Murat Yakin aveva capito che voleva portare a bordo un suo stretto collaboratore.

Prima di ingaggiare Giorgio Contini, che conosceva dai tempi in cui lavoravano insieme al Lucerna, il ct della Nati prese in considerazione anche Davide Callà.

All'epoca Callà era vice-allenatore del Basilea, che era in crisi e si aggirava nelle zone basse della classifica della Super League.

L'ex calciatore dei rossoblù non voleva o non poteva lasciare il suo club in questa situazione. Tuttavia, espresse a Yakin il suo interesse per il posto di co-allenatore della Nazionale, se si fosse ripresentato.

Dopo gli Europei 2024, Contini, a dicembre, è stato assunto come allenatore dell'YB. A quel punto era ovvio che Callà avrebbe lasciato il suo posto al Basilea.

Tuttavia, il 41enne non ha voluto lasciare i renani a metà stagione, mettendosi in un doppio ruolo - Basilea e Nazionale - a partire da marzo.

Il nuovo dream team della Nazionale: Murat Yakin e Davide Callà. Keystone

È la prova di quanto sia importante la lealtà per la spalla destra di Murat. È arrivato a Basilea con Alex Frei nel 2022. Frei a un certo punto dovette andarsene, ma Callà rimase. Proprio come Heiko Vogel e Timo Schultz, ancora Vogel e infine Fabio Celestini.

Callà come sostituto di Salah

Solo quando il ct della Nazionale ha bussato per la seconda volta, il nativo di Winterthur ha dato avvio a una nuova avventura. «Sono molto felice che sia qui», ha dichiarato qualche tempo fa Yakin nel programma «Heimspiel» su Blue Sport.

I due si sono conosciuti nella primavera del 2014, quando Callà si è trasferito dall'Aarau al Basilea, dove Yakin era allenatore: «È stato un trasferimento interessante. Mohamed Salah ci aveva lasciato in inverno e stavamo cercando un sostituto», ricorda l'allenatore della Nati.

Gli erano stati presentati dei professionisti dal Sud America, ma poiché un giocatore del genere avrebbe avuto bisogno di mesi per acclimatarsi, il coach preferì portare un'ala che conoscesse la Super League.

«Avevamo bisogno di qualcuno che accettasse anche il suo ruolo. All'epoca nella squadra del Basilea c'erano diversi giocatori di livello internazionale con esperienza». Mettersi sempre al servizio della squadra era un aspetto che caratterizzava Callà anche da giocatore.

Un talento per le lingue e un compagno

Le capacità sociali e l'empatia sono i grandi punti di forza che l'assistente allenatore porta alla squadra nazionale e non sono gli unici: «Il suo grande punto di forza è che parla correntemente diverse lingue», racconta Yakin. Tedesco, italiano, francese, spagnolo e inglese.

«Anche la sua comunicazione aperta e diretta è eccellente. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla facilità con cui si è unito a noi e di come ha potuto far sentire la sua presenza».

Davide Callà è co-allenatore della Nazionale dal marzo 2025. Keystone

In quanto anello di congiunzione tra la squadra e l'head coach, il 41enne è anche un «buddy» che sa esattamente come approcciarsi ai giocatori: «Ha anche un senso dell'umorismo migliore del mio», ammette il capo della Nati.

Durante la partita di qualificazione contro la Slovenia, quando il capo allenatore ha offerto al suo assistente i suoi occhiali, ha dimostrato che il duo non è a corto di umorismo: «Ha confuso due dei nostri giocatori e ha chiamato due volte il giocatore sbagliato», ride Yakin. «Così gli ho dato i miei occhiali».

Resta da chiedersi per quanto tempo il poliglotta lavorerà «solo» come assistente allenatore.

Ha già conseguito il diploma di maturità. Deve ancora iscriversi al massimo diploma di allenatore, la Licenza UEFA Pro. Ma non c'è fretta, dice lui stesso. Per il momento gli piace molto il suo ruolo di assistente.

