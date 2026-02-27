Il commento Ecco perché è una buona cosa se Xhaka e Yakin si scontrano

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Dopo il pareggio per 1-1 contro una modesta Australia nell'ultima amichevole prima del calcio d'inizio della Coppa del Mondo, Granit Xhaka ha lanciato l'allarme e criticato l'atteggiamento poco serio della squadra. Una cosa che era già successa nel 2023, ma poi è andata bene. A quanto pare i «test match» non convincenti non sono un cattivo presagio, anzi.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'inatteso pareggio contro l'Australia, Granit Xhaka ha criticato come è stata affrontata l'ultima settimana di allenamenti.

E ha aggiunto: «Dobbiamo stringere le redini, altrimenti andremo a casa dopo solo tre partite».

Il capitano aveva già criticato l'atteggiamento della Nati nel 2023 e in quell'occasione si era scontrato con l'allenatore Murat Yakin.

«Potrebbe essere di buon auspicio», commenta Michi Wegmann, responsabile di blue Sport, così come lo è stato lo stanco test match contro l'Australia.

Dopo il pareggio per 1-1 della Nazionale svizzera contro una modesta Australia nell'ultimo test prima dell'inizio dei Mondiali di calcio in nord America, Granit Xhaka ha lanciato l'allarme nell'intervista alla «SRF».

«Questa settimana ci sono state alcune cose che non sono andate bene. E poi si fanno prestazioni del genere», ha commentato, aggiungendo: «Non si tratta di tensione da Coppa del Mondo, ma ho imparato che devo anche stare attento a quello che dico».

E ancora: «Ora vorrei raccontare tutto, ma forse è meglio se lo tengo per me».

Il capitano della Nati sembrava davvero infastidito. Era solo un test, certo, ma era importante, ha continuato Xhaka.

«Dobbiamo stringere le redini, altrimenti possiamo andare a casa dopo solo tre partite. Non si può giocare così, con tutto il rispetto. Dobbiamo svegliarci!».

Yakin: «Devo parlarne con Granit in privato»

Pochi minuti dopo, Murat Yakin si è confrontato con le dichiarazioni del suo giocatore. Prima ha detto, con un sorriso compiaciuto: «Con Granit non ci si annoia mai!». Poi ha aggiunto: «Ma dovrò parlarne con lui in privato più tardi».

L'allenatore dei rossocrociati aveva espresso un giudizio più positivo sull'1-1, affermando che nei primi 30 minuti i suoi uomini sono stati dominanti e che per fortuna nessuno si è fatto male.

E non sembra avere alcuna preoccupazione per la Coppa del Mondo, a differenza di Xhaka.

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Xhaka mordicchia ancora come nel 2023

Il 34enne così però sembra fare il prepotente, mentre Yakin è tranquillo. Una cosa che era già successa nel 2023, durante le qualificazioni agli Europei. Allora i due avevano litigato pubblicamente per poi fare pace.

L'allenatore e il capitano della Nazionale svizzera sono entrambi orgogliosi, determinati e sicuri di sé. A entrambi importano poco le convenzioni sociali, le gerarchie e le regole. A entrambi piace andare controcorrente.

Ma per quanto simili siano i loro caratteri, altrettanto diversi sono i loro approcci. Yakin è più disinvolto, spensierato e accomodante, mentre Xhaka è un combattente scomodo, deciso ed esigente.

Fischi nell'ultimo test prima dei Mondiali del 1994

Il 2023 non era la prima volta che i due si scontravano, ma alla fine è sempre andato tutto per il meglio. La Nazionale, guidata dai due leader, ha entusiasmato tutta la Svizzera agli Europei del 2024 in Germania.

Possiamo quindi interpretare le critiche di Granit anche come un buon presagio per i Mondiali. Anche perché la Nati, raramente ha impressionato nelle sue ultime amichevoli prima di un grande torneo.

Ricordiamo ad esempio quanto successo nel 1994, prima dei Mondiali negli Stati Uniti, quando la squadra ricevette addirittura dei fischi dal pubblico durante la modesta vittoria per 2-0 contro il Liechtenstein.