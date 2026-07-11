Umiltà e realtà Ecco perché gli argentini trattano la Svizzera con così tanto rispetto

A poche ore dai quarti di finale tra Svizzera e Argentina, blue News ha valutato l'umore del Paese campione del mondo in carica. Tra speranza e umiltà è emersa una certezza: nessuno considera la Nati un avversario facile. Ma nel corso delle conversazioni, gli argentini hanno raccontato soprattutto un'altra storia: la loro.