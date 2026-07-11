Umiltà e realtà
Ecco perché gli argentini trattano la Svizzera con così tanto rispetto
In Svizzera seguiremo un quarto di finale, un evento sportivo eccezionale, nel cuore della notte. In Argentina, molti ne vedranno un po’ di più (immagine di illustrazione).
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A poche ore dai quarti di finale tra Svizzera e Argentina, blue News ha valutato l'umore del Paese campione del mondo in carica. Tra speranza e umiltà è emersa una certezza: nessuno considera la Nati un avversario facile. Ma nel corso delle conversazioni, gli argentini hanno raccontato soprattutto un'altra storia: la loro.
«Aspetta... non riattaccare. Devi parlare anche con lui».
All'altro capo del filo, il telefono passa di mano in mano. Sento delle voci, delle risate, il crepitio di un barbecue. Mathias sta mangiando un asado con degli amici. Uno di loro vuole assolutamente darmi la sua opinione sulla Svizzera. Poi interviene un secondo. Un terzo corregge il primo.
Per qualche minuto, non mi sento più proprio in Svizzera. Sono seduto con loro, da qualche parte in Argentina.
Da stamattina sto facendo una telefonata dopo l’altra. A Buenos Aires. A Córdoba. Ad amici, tifosi e giornalisti.
La mia idea è semplice: capire come gli argentini vivono questo quarto di finale contro la Svizzera.
Pensavo che le conversazioni sarebbero iniziate parlando di Messi, o magari della presenza o meno del nostro nuovo «beniamino» Manzambi.
Ma no...
Una storia che non ha inizio in Svizzera
Il primo a rispondermi si chiama Lucas.
Quando gli chiedo cosa ne pensi della Svizzera, mi parla innanzitutto del costo della spesa. Della mancanza di lavoro. Dell’inquietudine che si è insinuata ormai da diversi anni.
«Qui, molte persone vivono nell'angoscia del domani», mi dice con calma. Poi si interrompe per qualche secondo.
«Ma durante una partita dei Mondiali... ci si dimentica di tutto».
Non c'è bisogno che aggiunga altro.
Per novanta minuti, il calcio mette a tacere tutto il resto. Le preoccupazioni possono aspettare la fine della partita.
Mentre proseguivo con le mie telefonate, ho notato qualcosa di strano.
Alla fine raccontano tutti la stessa storia, che non inizia mai con la Svizzera. Inizia sempre nel 2022, con la sconfitta contro... l'Arabia Saudita.
«Eravamo convinti di essere i migliori», mi racconta Lucas.
Qualche settimana dopo, in Qatar, l’Argentina è diventata campione del mondo. Mi aspettavo che mi parlasse di Messi. Invece mi parla di un’altra cosa:
Prendo nota della frase.
Poi Fernando mi ha detto più o meno la stessa cosa.
Poi Patricio.
Nessuno pronuncia esattamente le stesse parole.
Ma tutti descrivono lo stesso cambiamento.
Gli argentini non guardano più solo la propria squadra. Guardano anche quella avversaria.
E proprio quando finalmente parlano della Nati, mi salta all’occhio un altro dettaglio.
Le parole tornano continuamente.
- Robusto.
- Organizzata.
- Disciplinata.
- Fisica.
Sembra quasi che si siano messi d'accordo. Ovviamente non l'hanno fatto.
Orologi, banche e cioccolato?
«Da noi, quando si parla di Svizzera, si pensa innanzitutto agli orologi, alle banche, al cioccolato», sorride César, giornalista di una radio di Córdoba.
Lascia che cala il silenzio.
«Ma su un campo da calcio nessuno la prende alla leggera».
Fernando punta sul centrocampo svizzero.
Mathias ammira la forza di Akanji.
Feli riassume tutto in una frase: «Possono arrivare in area con tre passaggi».
Rileggo i miei appunti. In nessun punto ho scritto la parola «facile».
Poi César mi spiega un'espressione che tutti gli argentini sembrano capire immediatamente.
Pensa subito alla partita contro l'Egitto.
L'Argentina è in svantaggio. Ha già sbagliato un rigore. Il tempo stringe.
Molti pensano che questa Coppa del Mondo stia volgendo al termine.
Eppure...
Sta tornando.
Ancora.
«È proprio questa la squadra», mi risponde.
«Puoi anche pensare che sia morta. Ma lei trova sempre un modo per tornare».
A quel punto mi torna in mente una frase di Fernando.
«Sembrano più un gruppo di amici che una squadra di calcio».
Credo che sia proprio di questa fiducia che parlano tutti gli argentini.
Non quella che consiste nel pensare di essere migliori degli altri.
Un'altra. Più discreta. Più profonda.
La convinzione che, finché l'arbitro non fischia, tutto sia ancora possibile.
«Non abbiamo ancora dato il meglio di noi»
La cosa più sorprendente, in fin dei conti, è che nessuno mi prometta una vittoria dell'Argentina
Mathias ritiene addirittura che la Svizzera abbia un vantaggio fisico.
Pato sta ancora aspettando la grande partita di Julián Álvarez, di rivedere il De Paul al meglio o il grande «Dibu».
Tutti concordano sul fatto che l'Argentina non abbia ancora dato il meglio di sé.
Poi, come spesso accade in Argentina, la conversazione scivola su Messi.
Non il genio. L'uomo. Quello di cui nessuno vuole che arrivi l'ultima partita.
«I giocatori lottano affinché ciò non accada mai...», mi dice Fernando.
Non parla di tattica. Parla quasi di una promessa.
Prima di riagganciare, Pato si mette a sognare.
Immagina una partita tra Argentina e Inghilterra. Ricorda il 1986. Maradona. Messi. La storia.
Poi si ferma.
Scoppia a ridere.
«Ma no... prima bisogna battere la Svizzera».
Chiudo il mio taccuino.
In cima alla pagina avevo scritto una sola domanda.
Cosa pensano gli argentini della Svizzera?
Al termine di tutte quelle conversazioni, non avevo solo trovato una risposta.
Soprattutto, avevo capito un po' meglio l'Argentina.
In Svizzera seguiremo un quarto di finale. Un appuntamento sportivo eccezionale, nel cuore della notte.
In Argentina, molti guarderanno qualcosa di più di questo.
Poi l'arbitro fischierà la fine della partita.
E la vita riprenderà il suo corso.
Alla prossima parentesi.
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I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
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