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Calcio Ecco perché il Bellinzona non ha ancora ottenuto la licenza dalla Swiss Football League

Swisstxt

20.4.2026 - 19:09

Lo scenario era già previsto dalla dirigenza.
Lo scenario era già previsto dalla dirigenza.
KEYSTONE

La dirigenza granata chiarisce i motivi del rifiuto e punta il dito su questioni economiche e gestionali.

Antonio Fontana

20.04.2026, 19:09

20.04.2026, 19:42

Il mancato rilascio della licenza all’AC Bellinzona non rappresenta un fulmine a ciel sereno per la società. Il presidente della SA, Shpetim Krasniqi, ha spiegato alla RSI che tutta la documentazione richiesta dalla Swiss Football League è stata regolarmente consegnata.

A fare la differenza è stato un unico elemento: la garanzia bancaria di 660’000 franchi necessaria per assicurare la sostenibilità della prossima stagione.

Manca la garanzia bancaria

Tale documento, ha precisato Krasniqi, non è stato presentato in seguito a un accordo raggiunto con la Lega oltre un mese fa, in un momento in cui la squadra sembrava destinata alla Promotion League.

In quell’occasione la garanzia esistente era stata svincolata per coprire le spese correnti, come salari e contributi sociali.

Il presidente aveva tuttavia assicurato che, in caso di salvezza, sarebbe stata fornita una nuova garanzia. «Abbiamo sempre agito con trasparenza», ha sottolineato.

Copertura dei debiti

Sulla stessa linea anche il patron Juan Carlos Trujillo, che ha però ampliato il discorso alla situazione debitoria del club.

Dal punto di vista sportivo, ha spiegato, la speranza è sempre stata quella di chiudere positivamente la stagione, mentre sul piano amministrativo tutto dipende dalla copertura dei debiti ereditati dalla precedente gestione.

Trujillo ha inoltre confermato alla RSI un incontro con Pablo Bentancur nel tentativo di trovare un’intesa, senza però raggiungere risultati concreti.

La rabbia del presidente

Le divergenze, ha precisato, non sono di natura personale ma riguardano aspetti contrattuali, informativi e finanziari, rendendo difficile qualsiasi dialogo costruttivo.

Nel suo intervento, il patron ha infine espresso forte frustrazione per la situazione complessiva. Ha ammesso di non avere una stima precisa degli investimenti effettuati, giustificati dalla fiducia in un progetto di crescita che, a suo dire, non si è mai concretizzato.

Ha inoltre criticato duramente il sistema, sostenendo che le dinamiche attuali penalizzano lo sviluppo, in particolare quello giovanile, tema che sarebbe già stato portato all’attenzione della FIFA.

Secondo Trujillo, il club si trova intrappolato in un contesto segnato più da conflitti che da risultati sportivi, con una struttura ritenuta inadeguata e una gestione che, a suo giudizio, non trova riscontri altrove nel panorama calcistico internazionale.

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