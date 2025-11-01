La lista è lunga Ecco perché il passaggio di Spalletti alla Juventus è così controverso

Luciano Spalletti entra alla Juventus Torino. Keystone

La Juventus ha trovato il successore di Igor Tudor: Luciano Spalletti riporterà in carreggiata i campioni d'Italia. Ciò che risulta esplosivo è il fatto che Spalletti ha recentemente giurato fedeltà ai grandi rivali della Vecchia Signora.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La Juventus ha ingaggiato l'ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti come nuovo allenatore e successore di Igor Tudor.

La mossa dell'ex ct della Nazionale azzurra è controversa, in quanto ha guidato il Napoli allo scudetto del 2023, si è fatto incidere i tatuaggi della società e in precedenza aveva escluso di allenare un altro club italiano.

Il suo contratto è inizialmente valido fino alla fine della stagione, ma viene automaticamente prolungato di due anni in caso di qualificazione alla Champions League. Mostra di più

Non è un segreto che i migliori allenatori italiani non diano molta importanza alla fedeltà al club.

Che si tratti di Inter, Milan, Juve o Napoli, per un Mister come Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti o Maurizio Sarri, sembra essere una questione poco emotiva. Tutti e quattro questi allenatori sono stati alla guida di almeno due delle top squadre e rivali di Serie A.

Non deve quindi sorprendere che la Juventus abbia ingaggiato l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti. In realtà Spalletti è diverso da Conte o Sarri. Il 66enne ha - o aveva - uno status leggendario alle pendici del Vesuvio. Nel 2023 ha infatti portato il Napoli al primo scudetto in 33 anni.

Abbracci con gli Ultras, tatuaggi e promesse di fedeltà

Il 66enne è stato al Napoli solo per due anni, ma è stato venerato come un eroe. Quando si congedò dopo la vittoria del campionato, gli ultras gli fecero un regalo speciale: gli restituirono il volante della sua vecchia auto, che gli avevano inizialmente rubato per protesta.

Un simbolo di gratitudine. Gli Ultras del Napoli lo hanno abbracciato per salutarlo e non sono mancate le lacrime.

E non solo: l'amore è arrivato anche sottopelle. Dopo la conquista dello scudetto, Spalletti si è fatto fare due tatuaggi del Napoli. Il logo del club è ben visibile sull'avambraccio del toscano.

Luciano Spalletti presenta con orgoglio il suo tatuaggio del Napoli dopo la vittoria del campionato 2023. Screenshot X

Nel marzo di quest'anno, Spalletti, che all'epoca era ancora impegnato come allenatore della Nazionale italiana, ha dichiarato che il Napoli sarebbe stata la sua ultima tappa a livello di club.

«Non potrei allenare un'altra squadra in Italia». Acqua passata. Ora ha raggiunto i grandi rivali del Napoli, la Juventus.

Juve senza vittorie da otto partite

A Torino succede al croato Igor Tudor, licenziato dopo una serie di otto partite senza vittorie. Spalletti ha inizialmente firmato fino al termine della corrente stagione. $

Secondo i media italiani, tuttavia, il contratto contiene una clausola che prevede un prolungamento automatico di due anni nel caso in cui i bianconeri raggiungano almeno il quarto posto in questa stagione e si qualifichi quindi per la Champions League.

Spalletti debutterà sulla panchina della Vecchia Signora sabato in trasferta contro la Cremonese, i vicini di classifica della Juve, attualmente solo ottavi.

La sfida con il Napoli si terrà poi il 7 dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona.