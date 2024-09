Carlo Ancelotti KEYSTONE

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti sono preoccupati per l'elevato numero di partite che potrebbe affrontare in questa stagione, e ne hanno ben donde: potrebbero arrivare fino a 72, senza contare le partite delle Nazionali per molti dei suoi giocatori.

Nonostante i due importanti nuovi acquisti Mbappé ed Endrik, ma anche due pesanti partenze, quella di Toni Kroos su tutti, ma anche di Marin, il Real Madrid ha iniziato la stagione in corso con una certa preoccupazione per ciò che lo attende.

Già a giugno, infatti, Carlo Ancelotti si era espresso in maniera negativa sul Mondiale per club, che secondo lui caricava un calendario già denso di partite.

Tutto lo staff di «Don Carlo» avrà dunque il suo bel da fare nel progettare la preparazione per una campagna che assomiglia all'inferno.

Impegnati su sette fronti diversi

Questo perché il Real Madrid è in lizza per ben sette titoli, a partire dalla Supercoppa Europea del 14 agosto. Poi vi sono La Liga, la Copa del Rey, la Supercoppa di Spagna, la Champions League, la Coppa del Mondo per Club e la Coppa Intercontinentale, che ritorna nel suo formato tradizionale.

Tutto questo nella stagione in corso, che si preannuncia da record per numero di partite giocate per lunghezza.

Se i Los Blancos dovessero raggiungere la finale della Coppa del Mondo per Club a 32 squadre, chiuderebbero la stagione il 13 luglio.

Il minimo di partite stagionali è di 53, mentre il dato più preoccupante riguarda il massimo, che potrebbe estendersi fino a 72.

Aumento rispetto allo scorso anno

Tanto per cominciare, nel nuovo formato della Champions League ci sono due partite in più, che portano dunque a 8 le partite sicure che fino alla scorsa stagione erano 6. Anche la Coppa del mondo per club ha aggiunto una partita in più ( 3 invece di 2), con un massimo di sette. Infine va aggiunta la partita della rinata Coppa intercontinentale.

Il Real batterebbe il suo record di partite se riuscisse a giocare tutte le finali, dato che la campagna con il maggior numero di partite è quella del 2000-2001, con 66 partite.

I nazionali; ancor più impegnati

La buona notizia per i calciatori che giocano in Nazionale - e dunque per il club - è che in questa stagione non ci sono né Mondiali né Europei, ma rimangono le partite con le selezioni del proprio Paese: sei partite del loro gruppo di Nations League tra i mesi di settembre, ottobre e novembre.

Fino alla fine del 2024, le Nazionali sudamericane hanno anche altre sei partite di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Un esempio su tutti di questo preannunciato tour de force è il brasiliano Vinicius: se dovesse giocare 72 partite per il Madrid, ne dovrebbe aggiungere altre dieci con la sua Nazionale.

Per quanto riguarda i nazionali europei, oltre alla Nations League, ci saranno invece due partite a marzo e altre due a giugno per le qualificazioni ai Mondiali - tutto ciò senza contare le amichevoli.