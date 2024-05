Miroslav Klose quand'era ancora coach dell'Altach, in Bundesliga austriaca. KEYSTONE

Miroslav Klose, senza squadra da oltre un anno, vorrebbe tornare a lavorare come allenatore. In un podcast, rivela anche perché da giocatore ha avuto grossi problemi con Louis van Gaal.

Miroslav Klose vorrebbe lavorare di nuovo come allenatore di calcio e per l'ex campione del mondo non importa di quale club si tratti.

«Non si tratta del club ideale. Accetterei qualsiasi cosa. Non si può scegliere in ogni caso. Non esiste il club perfetto con la squadra perfetta», ha detto il 45enne capocannoniere della Coppa del Mondo del 2014 nel podcast «Spielmacher» di Sebastian Hellmann.

Candidato ad aiutante di Yakin

Nel marzo dello scorso anno, Klose era stato esonerato dopo soli nove mesi alla guida dell'SCR Altach, club della Bundesliga austriaca, e da allora è senza lavoro.

È stato anche uno dei candidati al ruolo di assistente del ct della Nazionale svizzera Murat Yakin, ma ha chiarito che vorrebbe lavorare di nuovo come capo allenatore.

Van Gaal grande professionista, «ma scarso sotto il profilo umano»

Quando gli è stato chiesto chi è stato il miglior allenatore nella sua lunga e gloriosa carriera, l'ex attaccante ha risposto: «Non ho mai avuto un grande allenatore che fosse bravo sia professionalmente, che personalmente e in termini di tattica. Dal punto di vista professionale è stato sicuramente Louis van Gaal, il quale era però molto scarso a livello umano. Non abbiamo mai trovato una connessione tra noi».

Sotto l'olandese Klose si sentiva utilizzato in modo sbagliato: «Non ero un dieci. Ma dovevo sempre giocare da mezzala perché lui mi vedeva come un centravanti».

«Ho imparato molto stando in panchina»

I due non parlavano molto. «Comunicavamo poco, ma è stato comunque un periodo istruttivo perché ho trascorso molto tempo in panchina e ho imparato molto come giocatore. Aspetti che oggi mi sono incredibilmente utili come allenatore, perché ovviamente ho a che fare anche con giocatori che non possono giocare».