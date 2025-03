Khvicha Kvaratskhelia, un inizio difficile a Parigi, dopo gli anni magici a Napoli KEYSTONE

Domenica scorsa il PSG ha battuto il Lione, in campionato, per 3 a 2. Gli screzi tra i presidenti dei due club, già molto intensi, hanno conosciuto così un nuovo capitolo. Textor, numero 1 del Lione, ha deciso di presentare ricorso alla Commissione legale della lega in merito alla registrazione dell'ala del PSG Khvicha Kvaratskhelia.

I parigini, domenica scorsa, hanno battuto il Lione per 3 a 2.

ll Lione ha deciso di presentare ricorso alla Commissione legale della LFP (League de Football Professionel) in merito alla registrazione dell'ala del PSG Khvicha Kvaratskhelia. Il club di Textor cita gli articoli 556 e 560 del regolamento.

Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Parigi dal Napoli, a gennaio, per 70 milioni di euro. Finora ha segnato due reti in sette partite ufficiali, Champions League compresa.

Il PSG, a sua volta, ha contestato ufficialmente la partecipazione di Thiago Almada, giocatore ora del Lione. Mostra di più

La rivalità tra Lione e Paris St.Germain ha raggiunto un nuovo picco. L'astio tra i due club, particolarmente accentuato negli ultimi 18 mesi, era evidente già prima della partita dello scorso fine settimana.

Uno scandalo pubblico, seguito dai media transalpini, che ha coinvolto il presidente del Lione John Textor e il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, dove l'americano ha accusato il PSG e il suo presidente di azioni contrarie all'interesse della Ligue 1.

È successo così che il qatariota non ha assistito alla partita di domenica scorsa contro il Lione, mentre l'uomo d'affari statunitense ha rilasciato una dichiarazione apparendo con un cappello da cowboy, alludendo all'insulto di Al-Khelaifi in una video chiamata resa pubblica.

Il PSG ha vinto per 3-2, confermando la vetta della classifica.

Ricorso e contro-constestazione

A seguito di questo risultato, il Lione ha deciso di presentare ricorso alla Commissione legale della LFP (League de Football Professionel) in merito alla registrazione dell'ala del PSG Khvicha Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli per 70 milioni di euro a gennaio, come riportato da «L'Équipe».

Il club di Textor cita gli articoli 556 e 560 del regolamento. Nella sua lettera alla LFP, il 59enne ha dichiarato che il trasferimento è stato possibile solo grazie al finanziamento del PSG, in contrasto con le norme che vietano le sovvenzioni straniere.

La registrazione del georgiano violerebbe dunque il regolamento della lega francese.

Il 59enne uomo d'affari americano ha persino minacciato di portare la questione davanti alla Corte Europea. Contestazione per contestazione: i parigini, a loro volta, hanno ufficialmente messo in dubbio la regolarità la presenza di Thiago Almada. L'argentino è arrivato a gennaio in prestito dal club partner Botafogo, nonostante il Lione fosse sotto divieto di trasferimento.

Inizio difficile in Francia per Kvara

Una battaglia che accende gli animi nelle vicina Francia, mentre l'ex stella del Napoli ha un poco faticato a trovare la via del gol in questo esordio con la maglia dei parigini: 7 partite e due reti finora per il gerogiano.

«Tutto sta andando molto bene. Non è mai facile arrivare in un nuovo paese, in un nuovo campionato», ha detto Kvaratskhelia citato dal «Daily Times». «Qui è molto diverso, ma io do tutto me stesso, è il mio lavoro. Anche mia moglie sta arrivando. Tutto sta andando al suo posto».

«Non è ancora al 100%», ha commentato il coach Luis Enrique. «Siamo concentrati a trovare la soluzione di squadra che garantisca la sua migliore competitività in ogni partita».