Ha già segnato una caterva di gol ne LaLiga e i tifosi madridisti sono già pazzi di lui. Jude Bellingham incontra anche i favori degli esperti: Paul Scholes crede addirittura che non è secondo a nessuno.

Hai fretta? blue News riassume per te Jude Bellingham si è trasferito dal Borussia Dortmund al Real Madrid nel corso dell'estate.

In 10 partite con i Blancos il 20enne ha segnato 10 volte: è capocannoniere de LaLiga.

Paul Scholes è sicuro che diventerà il più grande di tutti. Mostra di più

Quando in estate Jude Bellingham è passato dal Borussia Dortmund al Real Madrid per 103 milioni di euro, si sono create grandi aspettative attorno al 20enne centrocampista inglese.

Il ragazzo ha sì dimostrato di essere un buon giocatore, ma nessuno si sarebbe aspettato un esordio tanto positivo. Ha dato sostanza e qualità al centrocampo del Real Madrid, oltre ad aver sostituito Karim Benzema e i suoi gol.

Martedì sera, inoltre, nella sfida per le qualificazioni a Euro 2024 tra la sua Inghilterra e l'Italia, il ragazzo ha dimostrato tutta la sua classe servendo un magico assist al compagno Rashford, in occasione del secondo gol degli inglesi.

Jude Bellingham 🆚 Italy was an aura of CLASS ✨🔥👏



- 87 mins played

- 1 assist

- 1 Penalty Won

- 60 touches

- 3 dribbles (most)

- 8 duels won (most)

- 88% passing accuracy

- 3 interceptions

- 3 recoveries



Ricordiamo che nel corso della scorsa stagione, Benzema aveva segnato 19 gol in 24 partite de LaLiga, arrivando a 31 reti in totale nei 43 match disputati in tutte le competizioni.

Più reti di qualsiasi altro

Fino a oggi Bellingham ha giocato 10 partite con la maglia del Real segnando 10 gol - cinque in più di qualsiasi altro giocatore del club.

8 delle 10 reti di Bellingham sono arrivate in campionato, che gli valgono la vetta della classifica dei marcatori del LaLiga.

In Champions League invece, l'inglese ha segnato una rete allo scadere contro l'Union Berlino, trovando la rete anche contro il Napoli (3-2 per i Blancos).

Un inizio fantastico per il nativo delle Midlands, tanto che per alcuni esperti lui è il giocatore del momento, addirittura, nel futuro prossimo sarà il più grande di tutti.

«Penso che Jude Bellingham, per la sua età e per quello che ha realizzato finora nella sua breve carriera, sia migliore di chiunque mai visto prima», ha detto entusiasta Paul Scholes a «TNT Sports».

«È un ragazzo determinato, con un grande talento: niente sembra turbarlo», ha aggiunto uno dei più grandi centrocampisti inglesi di sempre.

«È in uno dei più grandi club del mondo, il Real Madrid, e si sta impegnando come se stesse giocando per il Birmingham! Si fa notare così tanto».

Scholes pensa che il Real sia ideale per il giovane connazionale, soprattutto per realizzare le sue ambizioni.

«Trovo difficile paragonarlo a qualcuno, al momento si distingue da solo. Sono sicuro che sta pensando al Pallone d'Oro, visto il modo in cui sta andando in questo momento».

Difficile per ora trovare una falla nella sua armatura. «È intelligente, parla bene e ha una grande famiglia alle spalle. Non c'è debolezza in lui».