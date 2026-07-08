Chi ha seguito con attenzione la serie dei rigori contro la Colombia avrà notato un dettaglio insolito. Nessuno dei tiratori svizzeri si è recato fino al dischetto da solo. Dietro a tutto questo c’è un piano elaborato molto prima dei Mondiali.

Vargas segna e la Svizzera è ai quarti!

Mai soli Ecco perché tutti i rigoristi svizzeri sono stati accompagnati fino al dischetto da un compagno di squadra

Hai fretta? blue News riassume per te Ad ogni rigore della Svizzera contro la Colombia, un compagno di squadra accompagnava il tiratore fino al punto di tiro per bloccare i tentativi di disturbo degli avversari.

La mossa non è stata casuale, ma fa parte di un workshop con cui la Nati si era preparata in modo mirato ai rigori in vista dei Mondiali.

L'allenatore Murat Yakin è convinto che, senza questa preparazione, non sarebbe stato possibile raggiungere i quarti di finale per la prima volta dal 1954.

Granit Xhaka si avvia a calciare il primo rigore della Svizzera e non è solo. Accanto a lui c’è Manuel Akanji, che lo accompagna come una guardia del corpo mentre si dirige verso il dischetto del rigore.

Quello che a prima vista sembra un gesto spontaneo è in realtà meticolosamente preparato.

Prima del torneo, la Nati si è preparata in modo mirato a una possibile serie di rigori nell’ambito di un workshop.

Il secondo uomo come scudo

Il motivo di questo accompagnamento è semplice e piuttosto ingegnoso. Nei rigori, gli avversari e i portieri cercano spesso di distrarre il tiratore mentre si dirige verso il punto di tiro.

Una battuta qui, una spintarella là, un po’ di teatro intorno al pallone.

Il secondo uomo ha proprio il compito di contrastare tutto questo. Copre letteralmente le spalle al tiratore, affinché questi possa concentrarsi sulla fase di tiro.

Che questa strategia funzionasse è emerso fin dal primo tentativo.

Il portiere colombiano Camilo Vargas e il difensore Yerri Mina hanno cercato di distrarre Xhaka prima del suo tiro, ma Akanji ha spinto via Mina senza esitazione.

Xhaka ha segnato.

Akanji in azione per proteggere Xhaka. Keystone

«Chi tira ha bisogno di tranquillità»

L'allenatore della Nazionale Murat Yakin ha confermato dopo la partita che l'accompagnamento faceva parte del seminario di preparazione.

Secondo Yakin, il tiratore deve rimanere concentrato sul tiro. E aggiunge che senza quella meticolosa preparazione, a suo avviso la Svizzera non sarebbe mai uscita dal campo da vincitrice.

Dietro a questa idea c’è, tra gli altri, l’allenatore dei portieri Patrick Foletti, che, secondo Akanji, ha tenuto una presentazione sull’argomento alla squadra.

Il difensore ha poi preso la cosa con ironia. La presentazione è stata utile a tutti tranne che a lui, perché ha sbagliato il tiro.

La misura non è stata di alcun aiuto per lo stesso Manuel Akanji. Abbie Parr/AP/dpa

Un trauma che la Nati voleva lasciarsi alle spalle

Questo impegno non è casuale.

Polonia, Spagna, Inghilterra: nei grandi tornei, la Svizzera ha quasi sempre avuto la peggio ai rigori. Solo la vittoria a sorpresa agli Europei del 2021 contro la Francia fa eccezione.

Proprio questo schema lo staff voleva rompere stavolta, con tecniche da utilizzare in caso di emergenza, sulle quali Yakin rivela solo questo: ai giocatori sono state fornite «due o tre tecniche» per affrontare questo scenario.

Non è possibile dimostrare se alla fine sia stato davvero il secondo giocatore a fare la differenza.

L’unica certezza è questa: la Svizzera è ai quarti di finale dei Mondiali per la prima volta dal 1954 e il percorso per arrivarci è passato da una serie di rigori che nessuno ha dovuto affrontare da solo.

Potrebbe interessarti pure

00:30 Manuel Akanji: «Il mio rigore è stato un disastro» Manuel Akanji: «Il mio rigore è stato un disastro»

00:30 Dan Ndoye: «Messi è uno dei migliori, ma non voglio idolatrarlo troppo» Dan Ndoye: «Messi è uno dei migliori, ma non voglio idolatrarlo troppo»