Il Manchester United ha mancato la quinta vittoria consecutiva in Premier League, e con questa è fallita l'insolita missione di un tifoso. Per la star dei social media Frank Ilett, questo significa che deve continuare ad aspettare invece di tagliarsi i capelli.

Frank Ilett, ardente tifoso del Manchester United, non va dal parrucchiere dall'ottobre 2024. La sua sfida: solo quando il suo club vincerà cinque partite di campionato di fila, la sua chioma sarà tagliata.

Di recente, tutto sembrava essere al suo posto. Sotto la guida dell'allenatore ad interim Michael Carrick, la serie fortunata procedeva a gonfie vele, con le vittorie contro Manchester City, Arsenal, Fulham e Tottenham che hanno creato euforia all'Old Trafford.

Il quinto colpo avrebbe reso la serie perfetta e avrebbe messo fine alla prova di pazienza di Ilett. Ma purtroppo non è andata così.

Nella trasferta di martedì contro il West Ham i diavoli rossi hanno pareggiato per 1-1. Tomas Soucek ha portato in vantaggio gli Hammers, ma un presunto gol di Casemiro è stato annullato dopo un controllo VAR. Benjamin Sesko ha salvato un punto solo nel tempo supplementare, ma non è bastato per la vittoria.

«Non so cosa dire»

Per Ilett questo significa che il tempo scorre. Quasi 500 giorni senza tagliarsi i capelli e non si intravede la fine all'orizzonte. La sua scommessa ha preso vita da tempo.

Oltre 1,3 milioni di persone lo seguono su Instagram, centinaia di migliaia guardano i suoi livestream. Anche Carrick è a conoscenza della storia, che ha riconosciuto con un sorriso prima della partita con il West Ham.

Nella diretta streaming Ilett ha faticato a trovare le parole dopo il fischio finale. «Non so cosa dire». I Red Devils dovranno ricominciare da capo e per il momento l'appuntamento con il parrucchiere è stato cancellato.