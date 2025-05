Un tifoso dell'Inter ha lasciato San Siro in anticipo e non se pente. Pronta la risposta di un altro

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez (destra) e il suo allenatore Simone Inzaghi al termine della gara di martedì a San Siro, vinta per 4 a 3 dopo i tempi supplementari. KEYSTONE

Un sostenitore dell'Inter scrive a «SportMediaset» la sua esperienza di aver lasciato lo stadio San Siro prima del termine della partita di Champions League contro il Barcellona, perdendosi i gol finali, ma senza rimpianti. Ironica e diretta la risposta di un altro tifoso.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter ha battuto il Barcellona a Milano, martedì, al termine di una gara spettacolare, per molti la «più bella di Champions di sempre».

Sul risultato di 2 a 3 al 90°, dopo il pareggio (3 a 3) dell'andata, la favola dei nerazzurri in Champions sembrava giunta al capolinea. Il Barcellona aveva la partita in pugno.

Al 93°, invece, Acerbi ha pareggiato per l'Inter, mentre ai supplementari Frattesi ha messo in rete il gol della vittoria e staccato il ticket per la finale di Monaco del 31 maggio.

Diversi tifosi della Beneamata avevano lasciato lo stadio prima del 90°: alcuni hanno tentato di rientrare, ma senza fortuna.

Uno di loro ha scritto a «SportMediaset« le sue motivazioni per aver lasciato lo stadio in anticipo, non pentendosene.

Sempre il sito italiano riporta la piccata risposta di un altro tifoso: «Andare allo stadio è un atto d’amore, un’esperienza totale fatta di cori, sudore, lacrime e sciarpe strette al collo. San Siro è un tempio, non un parcheggio da evitare». Mostra di più

Da molti è stata giudicata «la più bella partita nella storia della Champions League»: parliamo della gara di ritorno delle semifinali tra Inter e Barcellona, giocata a Milano martedì sera e vinta dai nerazzurri dopo i tempi supplementari per 4 a 3.

Una gara senza dubbio spettacolare, carica di pathos e degna del migliore Alfred Hitchcock.

Nonostante ciò, diversi tifosi della Beneamata avevano già lasciato il loro posto allo stadio prima del gol di Acerbi al 93°, che ha permesso di portare la gara ai supplementari. Una decisione affrettata? Non per tutti.

Ecco perché ha lasciato lo stadio in anticipo... e non se ne pente

Un tifoso dell'Inter ha scritto a «SportMediaset» per spiegare perché non si pente di aver lasciato lo stadio Meazza prima della fine della partita contro il Barcellona. Nonostante le ironie e i commenti ricevuti, il tifoso ha voluto chiarire le sue ragioni.

La sua prima motivazione riguarda il traffico. Provenendo da Milano nord, il tifoso ha impiegato quasi due ore e mezza per raggiungere lo stadio a causa di un ingorgo creato dalla scelta del Barcellona di alloggiare vicino alla Stazione Centrale, a 8 km da San Siro.

Questo ha causato un blocco del traffico per permettere al pullman della squadra catalana di arrivare in tempo. Prevedendo un simile caos al termine della partita, il tifoso ha deciso di lasciare lo stadio in anticipo.

Un altro motivo è stato il tentativo di rientrare in tribuna dopo aver appreso del gol di Acerbi. Nonostante avesse un biglietto, il tifoso si è trovato di fronte a un cancello affollato e a steward e polizia che impedivano il rientro. Per evitare scontri, ha preferito non insistere.

Alla fine, l'Inter ha vinto e la gioia ha pervaso tutti i tifosi, sia dentro che fuori dallo stadio. Il tifoso ha concluso dicendo che, se andrà alla finale di Monaco, uscirà comunque all'88° minuto per evitare problemi. Scaramantico.

Non c'è traffico che tenga... Andarsene è un tradimento. «Io c'ero»

Pronta la risposta di un collega tifoso, come riporta sempre il sito «SportMediaset».

Non c’è traffico, ingorgo o coda che tenga: chi ama davvero non lascia mai lo stadio prima del fischio finale. Per chi vive il calcio con il cuore, andarsene è un tradimento.

Per lui, quel gesto è stato un abbandono. Non si lascia la propria squadra nel momento più difficile, quando servirebbe tutto il sostegno possibile. È troppo facile tifare solo quando si vince, ma è nella sofferenza che si dimostra la fede.

Il sorpasso degli spagnoli, da 2-0 a 2-3, è stato come un pugno nello stomaco. Ma poi è arrivato il gol di Acerbi e il suo cuore è esploso di gioia. Con la rete di Frattesi, si è sentito in Paradiso.

Lui è rimasto. Ha guardato in faccia la sconfitta, ha stretto i denti, ha creduto fino all’ultimo. E alla fine ha vissuto l’impresa ha potuto dire con orgoglio: «Io c’ero». Sa cosa significa restare anche quando tutto sembra perduto.

C’era anche l’8 gennaio 1998, quando l’Inter subiva cinque gol dal Milan in Coppa Italia. C’era l’11 maggio 2001, quando la sconfitta fu ancora più pesante, uno 0-6 che brucia ancora. Ma mai, nemmeno per un attimo, ha pensato di andarsene.

«San Siro è un tempio, non un parcheggio da evitare»

Andare allo stadio è un atto d’amore, un’esperienza totale fatta di cori, sudore, lacrime e sciarpe strette al collo. «San Siro è un tempio, non un parcheggio da evitare». Chi sceglie il divano sceglie la comodità, ma si perde l’anima.

Con un sorriso e un pizzico di ironia, chiude il suo messaggio con una proposta: «Quel biglietto per la finale di Monaco? Regalalo a me. Ne farò buon uso. Tiferò anche per te. Fino alla fine. Perché l’amore per l’Inter non si misura nel numero di vittorie, ma in quanti restano quando gli altri se ne vanno».

