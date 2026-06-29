Dopo le critiche pubbliche di Xhaka al termine della partita d’esordio ai Mondiali contro il Qatar, Murat Yakin ha mantenuto la calma. Il commissario tecnico della Nati spiega a blue Sport perché concede grande libertà al suo capitano, e perché il suo modo di fare aiuta addirittura la squadra.

Hai fretta? blue News riassume per te Murat Yakin concede a Granit Xhaka ampia libertà d’azione.

Yakin ritiene che le qualità di leadership e l’influenza di Xhaka in campo siano decisive. La sua presenza e la sua capacità di dirigere il gioco sono estremamente importanti per la squadra.

Il ct valuta con serenità le dichiarazioni critiche rilasciate pubblicamente dal fuoriclasse. Ritiene che le parole provocatorie facciano parte della motivazione del capitano e non siano necessariamente rivolte contro i compagni di squadra.

Con le sue dichiarazioni decise, Granit Xhaka è sempre un bersaglio facile per i media.

Già prima dell’inizio dei Mondiali, il veterano aveva lanciato pubblicamente l’allarme dopo l’amichevole contro l’Australia. Dopo la partita d’esordio fallita contro il Qatar, il 33enne ha rincarato la dose.

Murat Yakin, suo superiore sulla carta in qualità di allenatore della Nazionale, lascia però ampio margine di manovra al suo giocatore chiave.

I due leader, dopo alcune difficoltà iniziali nel relazionarsi, hanno ormai trovato un buon feeling.

«Con Granit posso parlare di tutto»

«Con Granit posso parlare di tutto. È abbastanza maturo ed esperto. Le conversazioni con lui sono sempre un grande piacere. Non sono sempre piacevoli, ma comunque molto produttive e costruttive», spiega Yakin a blue Sport.

«È il mio referente principale, è il capitano. Con quasi 150 presenze in nazionale alle spalle, in quanto giocatore di grande merito può permettersi di dire qualcosa in più rispetto agli altri», afferma.

Poi aggiunge: «Alla fine è sempre una decisione sportiva, perché Granit è estremamente importante per la squadra».

L'influenza di Xhaka si è fatta sentire anche nell'ultima partita del girone contro il Canada: «La sua presenza e le sue scelte in campo, il modo in cui mantiene alto il ritmo e, a volte, rallenta un po' il gioco. Con Granit è sempre un piacere».

Perché Xhaka cerca lo scontro e Yakin lo apprezza

Ma il calciatore con il maggior numero di presenze in Nazionale ha davvero bisogno di tensioni per spingersi al massimo delle prestazioni?

Il ct afferma di essere stato un giocatore simile al capitano: «Per questo ho una certa comprensione e capisco come funziona Granit. Ogni tanto si provoca un po’, perché si sa bene che forse è proprio quello che serve per stimolare la motivazione in vista della partita».

Ma sa bene come si comporta il suo pupillo in campo. Quali mezzi scelga Xhaka alla vigilia di una partita è una sua scelta.

Le critiche del capitano nei confronti dei giocatori subentrati dopo la partita contro il Qatar, ad esempio, non lo hanno infastidito più di tanto.

«Non è che le sue critiche siano sempre rivolte a qualcuno. Credo che in quel caso fosse un po’ insoddisfatto di se stesso e si sia semplicemente detto: "Ora devo battere i pugni sul tavolo ed esprimermi con un po’ di forza"».

L'allenatore della Nati continua: «Conosco quella cultura. È una cultura simile alla nostra».

«Se a casa si parla a voce un po’ alta, non significa che qualcuno stia litigando», sottolinea.

Ecco il video dell'intervista (in svizzero tedesco):