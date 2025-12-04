Yann Sommer è ancora sotto contratto con l'Inter fino all'estate del 2026. Imago

Uno studio mostra chiare discrepanze tra le prestazioni sportive e gli stipendi effettivi dei giocatori. Un dato eclatante dal punto di vista svizzero? Quello che riguarda il portiere Yann Sommer, il cui valore in campo è di gran lunga superiore al suo stipendio.

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo uno studio, alcuni calciatori professionisti guadagnano molto di più di quanto il loro impatto sportivo giustifichi.

D'altra parte, ci sono giocatori come Yann Sommer e Granit Xhaka che ricevono stipendi inferiori a quelli che le loro prestazioni sportive suggerirebbero.

Kylian Mbappé è in cima alla classifica degli stipendi basati sulle prestazioni, seguito da Mohamed Salah e Jude Bellingham. Mostra di più

Se i calciatori professionisti fossero pagati esclusivamente in base al loro impatto sportivo, la gerarchia degli stipendi in Europa sarebbe molto diversa.

Lo dimostra una recente valutazione del Centro Internazionale di Studi sullo Sport (CIES), che ha analizzato quasi 2000 dati di contratto per il confronto, comprese le trattative di trasferimento e le estensioni di contratto.

Sono stati valutati fattori come i minuti giocati, il livello sportivo delle partite, la presenza nell'undici titolare per un anno intero e la posizione di mercato generale del rispettivo ruolo.

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, è in cima alla lista. Sebbene il suo stipendio annuale previsto di 22,8 milioni di euro sia inferiore ai 32 milioni che si stima guadagnerà in termini reali, il suo valore di mercato e la sua immagine giocano un ruolo maggiore.

Seguono Mohamed Salah del Liverpool (17,9 milioni di euro) e Jude Bellingham, sempre del Real Madrid (17,5 milioni di euro). In realtà, entrambi guadagnano più di 20 milioni di euro.

Il calciatore più pagato al mondo è invece Cristiano Ronaldo, che guadagna oltre 200 milioni all'anno nel club saudita dell'Al-Nassr.

Sommer e Xhaka guadagnano troppo poco?

Dal punto di vista svizzero, un altro dato è particolarmente interessante: la classifica dei portieri.

In questa speciale graduatoria, Yann Sommer è uno dei migliori in Europa. Il CIES ha calcolato uno stipendio annuale basato sulle prestazioni di 12,8 milioni di euro per il portiere dell'Inter, sufficiente per il quarto posto dietro Thibaut Courtois, David Raya e Alisson Becker.

Mentre il valore del modello di Courtois si avvicina al suo stipendio reale (circa 15 milioni di euro), nel caso di Sommer c'è un netto divario: nel top club italiano pare guadagni circa 3,2 milioni di euro. Ossia solo una frazione di quello che il suo impatto sportivo giustificherebbe secondo l'analisi.

L'elvetico non è l'unico giocatore a comparire nella classifica del CIES. Anche Granit Xhaka vi figura.

Il modello ha calcolato un reddito potenziale di 9,8 milioni di euro all'anno per il capitano della Nazionale svizzera. Al Sunderland, invece, percepirebbe solo circa 5 milioni di euro: anche il valore di rendimento calcolato è nettamente superiore al suo stipendio effettivo.