L'Inter ha deciso di ringiovanire la sua formazione: tra gli addi figurano Yann Sommer, 37 anni e il 38enne Francesco Acerbi. L'ex portiere della Nati, oggi Free Agent, potrebbe scegliere ora una formazione che gli permetterebbe di giocare ancora in Champions League.

In sintesi Yann Sommer non sarà più il portiere dell'Inter.

L'elvetico lascia Milano dopo 3 stagioni, in cui ha giocato 139 partite - 66 delle quali terminate senza aver subito reti -, due scudetti e una Coppa Italia vinti.

L'ex numero 1 della Nati è oggi un Free Agent.

Secondo i media belgi e l'esperto di calcio mercato Fabrizio Romano al momento la squadra più interessata a Sommer sarebbe il campione del Belgio, Club Brugge e, chissà, magari anche il leggendario Ajax di Amsterdam - Marc-André ter Stegen permettendo.

Si sapeva, era nell'aria da tempo: Sommer lascia l'Inter e lo fa con un bilancio davvero eccezionale.

Ha disputato complessivamente 139 partite ufficiali con i Nerazzurri e ha mantenuto la porta inviolata in 66 di esse - il che significa non aver subito gol in quasi una partita su due.

Anche il suo palmares dopo tre anni a Milano è eccezionale: nel 2024 ha conquistato lo scudetto e quest'anno ha addirittura coronato la sua esperienza alla Beneamata con la doppietta campionato - Coppa Italia.

🏃‍♂️ 139 Presenze

🧤 66 Clean Sheet

🏆 4 Trofei

E ogni pagina scritta insieme che resterà parte della nostra storia ✍️



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«Costanza. Affidabilità. Calma sotto pressione»

La società Nerazzurra, nel giorno in cui ha ufficializzato l'addio a Sommer e al suo compagno di difesa Acerbi, ha riservato parole davvero lusinghiere all'ex numero 1 della Nazionale svizzera.

«Quando si ripensa alla carriera di Yann Sommer all’Inter, un momento spiccherà sempre su tutti gli altri: la sua indimenticabile prestazione contro il Barcellona».

«Basta chiudere gli occhi per rivivere quel momento in cui San Siro ha trattenuto il fiato mentre Lamine Yamal calciava di sinistro verso l’angolo alto nei tempi supplementari, e ricordare Yann che si lanciava attraverso la porta per deviare in qualche modo la palla. San Siro è esploso come se l’Inter avesse segnato».

«È stata una parata che ha racchiuso in sé tutto ciò che Yann ha dato all’Inter. Costanza. Affidabilità. Calma sotto pressione. Le qualità di cui ogni grande portiere ha bisogno, e le qualità che hanno caratterizzato i suoi tre anni con la maglia nerazzurra».

Innumerevoli ricordi che porteremo sempre con noi 🥹 pic.twitter.com/MErv1Sgck2 — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 30, 2026

«Sommer ha portato il peso delle responsabilità con straordinaria compostezza, infondendo fiducia non solo ai suoi difensori, ma all’intera squadra. La sua presenza tra i pali è diventata una pietra miliare del successo dell’Inter, mentre la sua disinvoltura con il pallone tra i piedi lo ha reso una figura chiave nella costruzione del gioco della squadra».

«Di volta in volta ha entusiasmato i tifosi con parate spettacolari di riflesso e interventi acrobatici, tutti eseguiti con quella naturale compostezza che è diventata il suo marchio di fabbrica».

Belgio od Olanda?

Sebbene il bene informato Fabrizio Romano non abbia ancora indicato una destinazione definitiva, nei corridoi circolano voci insistenti.

La speculazione più sorprendente collega il 37enne portiere a un inatteso trasferimento nel campionato belga, come riporta il sito voetbal24.be: il Club Brugge avrebbe manifestato un interesse concreto ad assicurarsi il portiere svizzero a parametro zero.

I belgi, in vista delle prossime campagne nazionali ed europee, sono alla ricerca di maggiore esperienza e stabilità tra i pali.

Con l’addio di Simon Mignolet, l’arrivo di un portiere di grande esperienza come Sommer rappresenterebbe un vero e proprio colpo sensazionale per i campioni nazionali in carica.

Una grande seperienza

Yann porta con sé un bagaglio enorme.

Dopo stagioni di successo al Borussia Mönchengladbach, al Bayern Monaco e il recente titolo conquistato con l’Inter, è ancora considerato un portiere estremamente affidabile.

Non bisogna dimenticare, in quest'ottica, che recentemente lo svizzero era stato accostato all’Ajax Amsterdam, ma sempre secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sarà Marc-André ter Stegen il nuovo numero uno della squadra olandese.

Come detto, il nativo di Morges si porta in dote un'ultima stagione tutt'altro che da portiere al tramonto e tantomeno da «pensionato»: 43 i match giocati, 3'861 i minuti trascorsi in porta, 19 le sfide terminate senza subire reti.