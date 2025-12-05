Dan Ndoye si è qualificato per i Mondiali 2026 con la Svizzera. Keystone

La Svizzera si è qualificata per la Coppa del Mondo per la sesta volta consecutiva. 6 dei 48 biglietti per la Coppa del Mondo sono ancora in palio. blue News vi fornisce i fatti più importanti in vista del Mondiale nordamericano.

Syl Battistuzzi Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te La Coppa del Mondo 2026 si svolgerà in Messico, Canada e Stati Uniti.

Per la prima volta, 48 nazioni si giocheranno per il titolo mondiale. 42 partecipanti alla Coppa del Mondo sono stati confermati.

Gli ultimi biglietti saranno contesi negli spareggi che si svolgeranno a marzo.

Il sorteggio dei gruppi della Coppa del Mondo avrà luogo il 5 dicembre. Mostra di più

Quando e dove si svolgerà la Coppa del Mondo 2026?

Per la prima volta, una Coppa del Mondo si svolgerà in tre Paesi. Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno il primo Mondiale a 48 squadre. La partita inaugurale si svolgerà l'11 giugno 2026 allo Stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale della Coppa del Mondo si terrà il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nello stato americano del New Jersey.

Quando avverrà il sorteggio dei gruppi della Coppa del Mondo?

Il sorteggio dei gruppi della Coppa del Mondo si terrà il 5 dicembre presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. Il sorteggio inizierà alle 18:00 in Svizzera (12:00 ora locale). Sei lotti non saranno nominati, poiché il sorteggio avverrà prima delle partite di spareggio.

Heidi Klum avrà un ruolo di primo piano. La top model tedesca sarà co-conduttrice dell'evento insieme all'attore e star della commedia statunitense Kevin Hart e all'attore Danny Ramirez, secondo quanto comunicato dalla FIFA. Oltre alla Klum e ai suoi co-presentatori, la FIFA punta anche sull'intrattenimento con star mondiali.

Sono previste le esibizioni del tenore italiano Andrea Bocelli e della pop star Robbie Williams accompagnato da Nicole Scherzinger. Una volta completato il sorteggio, la band Village People intratterrà il pubblico mondiale di milioni di persone con la sua hit mondiale «Y.M.C.A.».

Secondo le informazioni della Casa Bianca, anche Donald Trump vuole partecipare all'evento. Recentemente si era ipotizzato che il presidente americano repubblicano potesse ricevere il nuovo Premio FIFA per la Pace durante la cerimonia.

I piatti del sorteggio in sintesi

Prima fascia: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania.

Seconda fascia: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

Terza fascia: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Quarta fascia: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina), UEFA Play-off B (Ucraina, Svezia, Polonia, Albania), UEFA Play-off C (Turchia, Romania, Slovacchia, Kosovo), UEFA Playoff D (Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Irlanda), FIFA Playoff 1 (Nuova Caledonia, Giamaica, Repubblica Democratica del Congo), FIFA Playoff 2 (Bolivia, Suriname, Iraq).

La Svizzera sarà presente alla Coppa del Mondo?

Sì, la Nazionale svizzera si è qualificata per la sesta volta consecutiva alla Coppa del Mondo dopo il 2006, il 2010, il 2014, il 2018 e il 2022. In queste partecipazioni, la Svizzera è stata eliminata agli ottavi di finale in quattro apparizioni, nel 2010 si è concluso già alla fase a gironi.

Questa sarà la 13esimi partecipazione della Svizzera alla Coppa del Mondo. La Nati ha raggiunto i quarti di finale nel 1934, nel 1938 e in casa nel 1954.

Chi si è qualificato per la Coppa del Mondo 2026?

Dopo le partite di novembre, 42 dei 48 partecipanti alla Coppa del Mondo sono stati definiti. I restanti sei biglietti per la Coppa del Mondo saranno decisi negli spareggi.

Queste nazioni parteciperanno alla Coppa del Mondo 2026 Co-ospiti: Canada, Messico, USA

Europa: Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Scozia, Spagna, Svizzera , Belgio.

Asia: Australia, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan

Africa: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Sud America: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Oceania: Nuova Zelanda

Nord e Centro America: Panama, Curaçao, Haiti Mostra di più

Come funzionano gli spareggi?

In Europa sono state definite 12 delle 16 partecipanti alla Coppa del Mondo. Le dodici seconde classificate dei gironi e le quattro vincitrici dei gironi della Nations League che non si sono ancora qualificate per la Coppa del Mondo partecipano agli spareggi.

Ci sono due turni da superare. Esempio: l'Italia deve prima superare l'Irlanda del Nord e poi affrontare la vincente dello scontro Galles-Bosnia-Erzegovina fuori casa.

Semifinale e finale: Se si vuole andare alla Coppa del Mondo, bisogna vincere due partite. Keystone

Due biglietti per la Coppa del Mondo saranno assegnati negli spareggi intercontinentali, ai quali parteciperanno sei squadre. L'Iraq e la Repubblica Democratica del Congo - le due nazioni del sestetto che a novembre si sono classificate più in alto nella classifica mondiale della FIFA - sono state selezionate per una delle due finali degli spareggi.

Il Congo affronterà la vincente di Nuova Caledonia-Giamaica. L'Iraq affronterà la vincente della partita tra Bolivia e Suriname. Il torneo di spareggio della Coppa del Mondo si giocherà a Guadalajara e Monterrey.

Una panoramica degli spareggi intercontinentali. Keystone

Quali città ospiteranno le partite della Coppa del Mondo?

In totale saranno 16 le città che ospiteranno le partite, undici delle quali negli Stati Uniti: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Philadelphia, Atlanta, Miami, Boston e New York. Il Messico sarà rappresentato da Monterrey, Guadalajara e Città del Messico, mentre le città canadesi ospitanti saranno Vancouver e Toronto.

Le sedi saranno divise in tre zone (Ovest, Centro ed Est), con ogni squadra che giocherà le sue partite in una sola zona durante il turno preliminare.

Come funziona il formato?

Ci sono dodici gruppi da quattro in cui tutti giocano contro tutti. Le prime due classificate di ogni gruppo e le migliori otto delle dodici squadre terze classificate si qualificano per gli ottavi di finale.

Le vincitrici passano al turno successivo, mentre le perdenti vengono eliminate. Solo le perdenti delle semifinali rimangono nel torneo e giocano la partita per il terzo posto. In totale ci sono 104 partite in programma.

Come si ottengono i biglietti per la Coppa del Mondo?

La vendita dei biglietti è suddivisa in diverse fasi. Dopo una prima prevendita aperta solo ai titolari di carta di credito VISA, la prima fase ufficiale ha permesso agli interessati di registrarsi per partecipare a una lotteria.

La seconda fase era riservata ai residenti dei Paesi ospitanti e si è svolta dal 12 al 15 novembre. Nella terza fase, coloro che si sono registrati per la procedura di lotteria sono stati informati dal 17 novembre se verrà loro assegnata una fascia oraria per l'acquisto dei biglietti.

La quarta fase inizierà dopo il sorteggio dei gironi, il 5 dicembre, e i biglietti dell'ultimo minuto saranno ancora disponibili per l'acquisto nella fase finale della prossima primavera.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo?

I biglietti più economici per una partita a gironi costano circa 60 dollari (48 CHF), ma ne sono disponibili solo pochi. Il biglietto più economico per la finale è di 2'030 dollari (1'615 CHF), quello più costoso dovrebbe costare oltre 6'000 dollari (4'775 CHF).

Per la prima volta, la FIFA offrirà anche una propria piattaforma di rivendita, dalla quale guadagnerà molto denaro se il possessore del biglietto cambierà.

Ma non sono solo i biglietti a essere costosi, anche i costi di viaggio e di alloggio gravano sul portafoglio. Anche le spese di parcheggio possono essere elevate.