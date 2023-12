I 10 allenatori più grandi di sempre? 10. Viktor Lobanovskyi: nel 1972 ha collaborato con il professor Anatoliy Zelentsov e ha iniziato a studiare infiniti flussi statistici. «Tutta la vita», disse Lobanovskyi, «è un numero». Esigendo «universalità» dai suoi giocatori - tra cui Oleg Blokhin, Igor Belanov e Andriy Shevchenko - l'ucraino vinse 13 campionati (otto sovietici, cinque ucraini) e due Coppe delle Coppe con la Dinamo Kiev. I suoi 30 riconoscimenti in carriera lo rendono il manager più decorato del XX secolo. Immagine: imago images / Ukrinform 9. Ernst Happel: è stato uno dei grandi ispiratori di Rinus Michels. Alcuni dei tratti distintivi di quest'ultimo - un sistema fluido di 4-3-3, il lavoro di squadra, il dominio del centrocampo - sono stati presi in prestito proprio dall'austriaco, che si è fatto conoscere con il Feyenoord. Sarebbe difficile trovare una vittoria più dominante della gara tra Feyenoord e Celtic nella finale di Coppa Europa del 1970, dopo la quale il coach degli scozzesi commentò: «Il Celtic non ha perso con il Feyenoord, ha perso contro Happel». Pochi avrebbero scommesso sugli olandesi, e invece, l'austriaco li portò alla vittoria, in maniera dominante e divertente. Immagine: KEYSTONE 8. Helenio Herrera: Il suo sistema ultra difensivo sarà per sempre sinonimo della Grande Inter da lui costruita dal 1960 al 1968, vincitrice di tre titoli di Serie A e della Coppa Europa nel 1964 e 1965. L'argentino capì come la psicologia e l'alimentazione potessero aiutare una squadra, e batté i record di punteggio nella conquista di titoli consecutivi della Liga con l'Atletico Madrid prima e con il Barça poi, negli anni '50. Immagine: EPA 7. Matt Busby: Quando assunse l'incarico di coach del Manchester United nel 1945, rinnovò la squadra e conquistò la FA Cup nel 1948 e il titolo di campione nel 1952. Promosse un gruppo di giovani giocatori la cui storia è ormai nota: i «Busby Babes» avrebbero festeggiato due titoli di First Division tra il 1955 e il 1957, con un'età media di soli 22 anni. Tra loro anche un certo George Best. Immagine: KEYSTONE 6. Arrigo Sacchi: l'italiano si accinse a creare il suo capolavoro quando assunse la guida del Milan nel 1987. Basandosi molto sulle idee che avevano portato l'Ajax al successo negli anni '70, chiese alla sua squadra di pressare dal davanti, di tenere una linea difensiva alta, di impiegare la marcatura a zona e di giocare con un terzino piatto: una rivoluzione che fece inorridire i tradizionalisti italiani. Sacchi ha avuto la meglio, vincendo uno scudetto e due Coppe europee. Inoltre, ha reso bello il calcio italiano in un modo che nessuno aveva mai fatto prima e che forse non ha più fatto in seguito. Questa è la sua più grande eredità. Immagine: KEYSTONE 5. Pep Guardiola: era il 2009 quando il suo Barcellona ha festeggiato un triplete ottenuto con uno dei più bei giochi di tutti i tempi. In quattro anni, sotto la sua guida il Barça ha vinto nove trofei importanti. Il catalano ha poi portato il Bayern Monaco a nuovi titoli nazionali, prima di vincere trofei con il Manchester City: l'ultimo della serie è lo straordinario triplete della scorsa stagione. Immagine: KEYSTONE 4. Bill Shankly: Lo scozzese ha trasformato una squadra di Seconda Divisione, moribonda, svuotata e decrepita. «Il Liverpool non è solo un club, è un'istituzione», ha detto. «Il mio obiettivo è quello di avvicinare la gente al club e alla squadra e di renderla partecipe». E lui ha fatto esattamente questo, vincendo anche tre corone della First Division, due FA Cup e la Coppa UEFA. «Ha reso felice la gente», recita la base della statua di Shankly ad Anfield. Non ha mai voluto altro. Immagine: KEYSTONE 3. Johan Cruyff: Quando l'olandese tornò al Camp Nou come allenatore nel 1988, il Barcellona aveva vinto 36 trofei in 89 anni. Dal 1988 in poi i catalani hanno conquistato 52 trofei, tra cui cinque Champions League. Ognuno di questi successi può essere ricondotto a Cruyff, che ha promosso la tecnica rispetto alla fisicità, ha revisionato La Masia (l'accademia del club) e ha introdotto uno stile di gioco che rimane sacro ancora oggi, il tutto vincendo quattro titoli de LaLiga e la prima Champions League del club. Immagine: KEYSTONE 2. Rinus Michels: il tecnico olandese ha vinto la Coppa Europa e il Campionato Europeo durante la sua illustre carriera, ma probabilmente la sua più grande eredità proviene da una squadra che non ha vinto assolutamente nulla. Sì, la sua magnifica Olanda fu battuta dai padroni di casa della Germania Ovest nella finale della Coppa del Mondo del 1974, giocando forse il calcio più magico della storia, e influenzando per sempre l'attività di qualsiasi allenatore. Senza Michels, non ci sarebbero stati Cruyff, Van Gaal e Guardiola... e tanto meno Sacchi. Immagine: KEYSTONE 1. Sir Alex Ferguson: Si è fatto conoscere con l'Aberdeen, che sotto la sua guida ha vinto tre campionati e la Coppa delle Coppe (battendo Bayern Monaco e Real Madrid in semifinale e finale). Lo scozzese si trasferì poi più a sud, nel 1986, passando al Manchester United. I suoi primi sette anni hanno portato «solo »una FA Cup e una Coppa delle Coppe, ma poi è arrivato un sorprendente bottino di 13 titoli di Premier League, quattro FA Cup e due Champions League tra il 1993 e il 2013. «Era un genio. È stato un privilegio giocare per lui e lo considero un amico», ha dichiarato l'ex attaccante dell'Aberdeen Frank McDougall. «È il più grande manager di tutti i tempi e probabilmente lo sarà sempre». Immagine: KEYSTONE I 10 allenatori più grandi di sempre? 10. Chi sono i 100 migliori allenatori di calcio di tutti i tempi? È il momento di onorare i migliori tattici, ingegneri, motivatori e innovatori della storia del bel gioco. Questo compito erculeo se l'è preso «TwoFourTwo», rivista inglese specializzata.

I trofei vinti potrebbero essere il metro di misura più importante nel mondo del calcio per giudicare il successo di un allenatore.

Ma si possono prendere in considerazione anche altri fattori, quando si tratta di ct del calcio: chi riesce a ottenere il massimo da risorse limitate? Chi a sviluppare al meglio i giovani talenti? Chi sorprende gli avversari con trucchi tattici? Chi fa rendere i suoi giocatori più di chiunque altro, in modo che superino se stessi? Chi porta delle innovazioni capaci di rivoluzionare un gioco di per sé semplice?

La rivista calcistica inglese «Four Four Two» ha osato determinare i 100 migliori allenatori della storia del calcio.

Come tutte le classifiche di questo genere, vi possono essere opinioni diverse, contrastanti, magari anche agli antipodi.

I top 100

Intanto, gli inglesi, installano l'ex alleanatore della Nazionale svizzera, Roy Hodgson, in 100esima posizione, mentre il nuovo ct dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, si piazza alla 97esima.

93esimo posto invece per un altro italiano, Antonio Conte, e 79esimo per l'artefice del Mundial vinto dagli azzurri nel '82, Enzo Bearzot. Didier Deschampes, che il trofeo mondiale lo ha portato in Francia nel 2018, è 76esimo, mentre il tedesco Joachim Low, occupa la posizione 66, dietro a Vittorio Pozzo (59), che negli anni trenta conquistò la Coppa Rimet per ben due volte con la Nazionale italiana.

In posizione numero 53 troviamo Franz Beckenbauer e sei posti più avanti, il connazionale Otto Rehhagel, l'uomo che ha fatto vincere alla Grecia il campionato europeo nel 2004.

Roy Hodgson, ct della Nazionale svizzera dal 1992 al 1995 KEYSTONE

L'attuale coach dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, si piazza in 43esima posizione, Zinédine Zidane in 36esima, mentre il manager del Liverpool, Jürgen Klopp, si piazza al 29esimo posto.

27esimo rango per il brasiliano Mario Zagallo; uomo capace di vincere tre Mondiali da giocatore e uno da ct con i Verdeoro. Conosciutissimi e ammirati anche Fabio Capello (24) e Arsène Wenger (23), così come l'olandese Louis van Gaal (20).

Ottmar Hitzfeld, sulla panchina della Svizzera dal 2008 al 2014 KEYSTONE

Altra conoscenza del calcio svizzero e della Nazionale è Ottmar Hitzfeld, che si prende il 18esimo posto, dietro a Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid.

15esimo è invece Vicente del Bosque, colui che con la Spagna ha trionfato in Sudafrica, nel 2010. In posizione numero 14 troviamo un gentiluomo del calcio, quel Giovanni Trapattoni che ha fatto le fortune di Juventus e Bayern, senza rinunciare a sedersi sulla panchina dell'Irlanda, a quasi 80 anni.

La posizione davanti al Trap spetta a un altro italiano, Marcello Lippi, mentre l'attuale coach della Roma, José Mourinho, si prende il 12esimo rango.