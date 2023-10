Ed è subito doppietta per Balotelli nel dopo Sion

Mario Balotelli saluta il suo ritorno in Süper Lig con una doppietta. X

Mario Balotelli è tornato in campo in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor. Nella scorsa stagione a Sion l'italiano aveva segnato solo 6 reti. In Süper Lig turca, dopo 90 minuti, ha già fatto centro due volte.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 14 settembre Mario Balotelli ha lasciato Sion, per tornare all'Adana Demirspor, in Turchia.

Nella sua partita d'esordio l'attaccante italiano ha subito messo a segno una doppietta.

Nella classifica di Süper Lig l'Adana (3a) precede il Besiktas, che giovedì affronterà il Lugano in Conference League. Mostra di più

L'ultima stagione trascorsa in Vallese con la maglia del Sion è stata un disastro. Sei reti segnate in 18 partite di Super League: troppo poche per evitare la retrocessione dei biancorossi in Challenge League.

Nella serie cadetta svizzera Balotelli non ha mai giocato, sempre alle prese con una qualche problemino fisico.

Un paio di settimane fa è arrivata la notizia che ha fatto la felicità di tutti: il 33enne ha lasciato Sion per tornare all'Adana Demirspor - dove aveva già giocato nel 2021-22 mettendo a segno 18 reti.

Domenica, sceso in campo per la prima volta dal suo ritorno in Turchia, Super Mario ha fatto capire che il suo talento, la sua forza fisica e il fiuto per il gol sono rimasti intatti.

Dopo 30 minuti è andato in rete colpendo di testa, con precisione, forza e naturalezza, quasi fosse in allenamento.

A inizio della ripresa è ancora lui a segnare per la squadra di casa. Fa a sportellate con il difensore dell'Alanyaspor, gli ruba il tempo e insacca da vero predatore d'area di rigore.

L'Adania Demirspor vince la sfida contro l'Alanyaspor con il risultato finale di 4-0. Balotelli saluta e ringrazia.

La formazione dell'italiano è ora terza in classifica, dietro alle solite Fenerbahce e Galatasaray.

Quarta forza del campionato, dopo 7 giornate è il Besiktas, che giovedì ospiterà il Lugano in occasione della seconda sfida del Gruppo D di Conference League.