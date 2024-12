Edoardo Bove vuole tornare presto in campo. Keystone

Dopo il malore in campo, Edoardo Bove condivide i suoi pensieri attraverso una lettera su Instagram. Scopri cosa ha rivelato il centrocampista della Fiorentina.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Edoardo Bove, 22 anni, ha condiviso la sua esperienza dopo l'arresto cardiaco avvenuto durante la partita fra le sua Fiorentina e l'Inter lo scorso 1° di dicembre.

In una lettera emozionante, il centrocampista viola ringrazia tifosi, compagni e avversari per l'affetto ricevuto, evidenziando l'energia positiva e il legame autentico che unisce il mondo del calcio.

Il giovane calciatore ha invitato a preservare l'essenza genuina del calcio, fatta di passione, emozioni e solidarietà, concludendo con la promessa di tornare presto in campo. Mostra di più

La vita di Edoardo Bove ha subito un cambiamento improvviso, ma ora il giovane calciatore guarda al futuro con speranza.

A soli 22 anni, il centrocampista della Fiorentina ha deciso di raccontare la sua esperienza attraverso una lettera, esprimendo l'amore per lo sport, la vita e le persone che lo hanno sostenuto nei momenti difficili.

Nonostante la sfida di convivere con un defibrillatore sottocutaneo, e le rigide normative italiane gli impediranno di tornare a giocare in Serie A.

In un emozionante post su Instagram, Bove ha condiviso i suoi primi pensieri dopo l'arresto cardiaco: «Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di riflettere molto. Anche se non sono solito condividere sui social, sento il bisogno di esprimere un pensiero che mi ha toccato profondamente.»

«L'incidente durante Fiorentina-Inter mi ha mostrato che il calcio è molto più di una semplice partita o carriera. È una comunità di persone unite dalla stessa passione, che vivono insieme momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza».

L'energia positiva

Il romano ha poi elogiato il calcio, lo sport che tanto ama: «In questi momenti mi rendo conto di quanto questo sport sia autentico. Al di là dei risultati e della competizione, siamo tutti uniti.»

«Un legame che, una volta creato, si rafforza nei momenti di difficoltà, diventando quasi indissolubile. Un legame che trasmette amore ed emozioni difficili da spiegare, che ti dà la forza di superare qualsiasi ostacolo», ha affermato il giovane.

Prima di annunciare il suo ritorno sul campo, Bove ha parlato dell'energia positiva che lo ha sostenuto: «Ne parlo perché l'ho vissuto sulla mia pelle. L'affetto ricevuto, il calore dei tifosi, il supporto dei compagni e degli avversari, la vicinanza di tutto il mondo del calcio mi hanno dato una forza e un coraggio incredibili.»

«Mi sono sentito circondato da un'energia positiva che mi ha permesso di rimanere sereno, senza sentire la solitudine che spesso accompagna queste difficoltà».

«Non dimentichiamo l'essenza del calcio»

Infine, Edoardo ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini, sottolineando come l'unione sia la vera essenza del calcio.

«Vorrei che tutti ci impegnassimo a non dimenticare la vera essenza del nostro sport, a non farci offuscare dal suo lato commerciale e a non dare per scontato il suo spirito autentico».

«Quello che è successo domenica è la testimonianza della parte genuina del calcio: emozioni vere, storie personali e un forte legame tra chi gioca e chi tifa.»

«Sono grato di appartenere a questo mondo e vi ringrazio dal profondo del cuore per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato! Io sto bene e questa è la cosa più importante! Ci vediamo presto… In Campo! Edo», ha infine concluso la toccante lettera.