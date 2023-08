Mattia Croci-Torti Imago

Lo scoglio che separa il Lugano dalla fase a gironi di Europa League ha un nome: Royale Union Saint-Gilloise.

L'urna di Nyon non poteva essere tanto clemente con i bianconeri che, inseriti nel raggruppamento priority 4, pescavano giocoforza una squadra di prima fascia.

Estratti per secondi, Sabbatini e compagni voleranno in Belgio per la sfida d'andata dello spareggio in programma giovedì 24 agosto.

Esattamente una settimana più tardi, il 31, gli uomini di Croci-Torti saranno di scena allo Stade de Genève, visto che la struttura provvisoria non permette l'utilizzo di Cornaredo.

⚪⚫ Il nostro avversario per i playoff di Europa League sarà l'Union Saint-Gilloise 🏆⚽ Tutte le informazioni per i biglietti e i trasporti saranno disponibili su https://t.co/nLMBlb3Urw 🎟️🏟️#fclugano #lugano #FCL #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/5rbz4HXi8w — FC Lugano (@FCLugano1908) August 7, 2023

Swisstxt