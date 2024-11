Lazio-Porto KEY

ambito della 4a giornata di Europa League.

La Lazio si è imposta al 92' contro il Porto per 2-1 grazie a Pedro nell’ I tre punti portano gli italiani in vetta in solitaria alla classifica. Nell’altro atteso scontro l’Hoffenheim e il Lione si sono rincorsi a turno, per alla fine lasciarsi con un salomonico 2-2 con le ultime due reti realizzate nei recuperi. Ha ottenuto un chiaro successo per 2-0 il Manchester United, che all’Old Trafford ha messo sotto il PAOK Salonicco grazie alla doppietta di Traoré. A valanga l’Ajax, che ha travolto per 5-0 il Maccabi Tel Aviv.

