Non solo in Champions, ci sarà un big match anche in Europa League.

La Roma infatti ha pescato il Porto nel sorteggio di Nyon e il 13 febbraio, nell'andata del playoff, si recherà in Portogallo per poi affrontare i lusitani all'Olimpico una settimana dopo.

La Real Sociedad avrà una delicata doppia sfida (soprattutto in Norvegia) con il Midtjylland, mentre l'Ajax se la vedrà con l'Union St-Gilloise.

Interessante potrebbe essere anche il match tra il Fenerbahce di Mourinho e l'Anderlecht. L'altra squadra di Istanbul, il Galatasaray, giocherà contro l'AZ Alkmaar.