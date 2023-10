Roma-Servette KEY

Il Servette è stato sconfitto anche nella seconda partita del Gruppo G di Europa League.

I ginevrini si sono inchinati all’Olimpico davanti alla Roma per 4-0 e restano quindi fermi al palo. I romandi hanno retto un tempo contro gli uomini di Mourinho, nonostante la rete trovata al 21’ da Lukaku. I giallorossi a inizio ripresa hanno però pigiato sull’acceleratore, e per gli ospiti non c’è più stato nulla da fare. Belotti ha colpito subito dopo la pausa e poi Pellegrini ha messo al sicuro il risultato al 52’. L’ex Torino ha poi firmato la doppietta personale al 59’, facendo calare il sipario.

Swisstxt