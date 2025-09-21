Zurigo KEY

La Coppa Svizzera continua a mietere vittime illustri.

SwissTXT Swisstxt

Dopo Lugano e Thun ai 1/32 e YB e Servette sabato, domenica pure lo Zurigo è stato eliminato allo stadio dei 1/16 di finale.

I biancoblù si sono arresi ai rigori allo Stade Nyonnais per 2-1. I vodesi hanno risposto al 67' con Simo al vantaggio ospite di Phaeton del 20'.

Dagli 11m i padroni di casa hanno realizzato tre volte, mentre gli zurighesi sono riusciti a segnare un solo gol.

Hanno invece raggiunto gli 1/8 il Losanna, grazie al 4-1 sul Concordia, il Lucerna (6-0 al Bosna Neuchatel) e il Winterthur (4-0 a Sciaffusa).