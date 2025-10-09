  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Elvedi carico prima della sfida contro la Svezia: «È la partita più difficile»

Swisstxt

9.10.2025 - 11:38

Nico Elvedi
Nico Elvedi
KEY

Nico Elvedi si prepara alla sfida contro la Svezia, prossimo impegno della Svizzera sulla strada che porta al Mondiale nordamericano del 2026.

SwissTXT

09.10.2025, 11:38

09.10.2025, 11:45

«È probabilmente la partita più difficile, fuori casa. Ma siamo fiduciosi, faremo bene», dice il difensore, che elogia anche l'ambiente in Nazionale: «C'è tanta unione e un bel mix tra giovani ed esperti».

Il 29enne però avverte: «La Svezia ha giocatori di alto livello come Isak, Gyoekeres ed Elanga. Ci stiamo preparando bene, analizzando loro e il resto della squadra».

La Svizzera punta a restare imbattuta.

I più letti

La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Lutto nel calcio. Addio a Miguel Angel Russo, l'allenatore del Boca è morto a 69 anni

Lutto nel calcioAddio a Miguel Angel Russo, l'allenatore del Boca è morto a 69 anni

Coppa del Mondo 2026. Egitto terza africana ai Mondiali, Salah protagonista della serata

Coppa del Mondo 2026Egitto terza africana ai Mondiali, Salah protagonista della serata

La stima di Bloomberg. Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario, ecco il suo patrimonio

La stima di BloombergCristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario, ecco il suo patrimonio