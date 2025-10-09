Nico Elvedi KEY

Nico Elvedi si prepara alla sfida contro la Svezia, prossimo impegno della Svizzera sulla strada che porta al Mondiale nordamericano del 2026.

SwissTXT Swisstxt

«È probabilmente la partita più difficile, fuori casa. Ma siamo fiduciosi, faremo bene», dice il difensore, che elogia anche l'ambiente in Nazionale: «C'è tanta unione e un bel mix tra giovani ed esperti».

Il 29enne però avverte: «La Svezia ha giocatori di alto livello come Isak, Gyoekeres ed Elanga. Ci stiamo preparando bene, analizzando loro e il resto della squadra».

La Svizzera punta a restare imbattuta.