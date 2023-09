Stretta di mano borussia.de

In estate sul piede di partenza, Nico Elvedi ha cambiato idea ed ha prolungato il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach fino al 2027.

Il 26enne, prelevato dallo Zurigo nel 2016, ha fin qui disputato 272 partite con i tedeschi, delle quali 232 in Bundesliga (12 gol) e 15 in Champions League (1 gol). Il difensore è una pedina fondamentale anche della Svizzera, come confermano le 48 apparizioni in maglia rossocrociata (una rete).

Swisstxt