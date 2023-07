Imago

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Noah Okafor (Milan) e Zeki Amdouni (Burnley) hanno già cambiato squadra e presto potrebbe venire il turno di altri 3 pupilli di Murat Yakin.

Se ne parla da settimane ma i tempi non sembrano però ancora maturi per il passaggio di Yann Sommer all'Inter, in quanto il Bayern Monaco non è ancora riuscito a trovare un suo sostituto.

Ore decisive invece per Denis Zakaria: sulle sue tracce ci sarebbero Monaco, Lipsia e West Ham.

Sembrava fatta per Djibril Sow alla Lazio prima che nella trattativa si inserisse il Siviglia, preferito dal giocatore.

Swisstxt