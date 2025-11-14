Il clima in casa Svizzera è tranquillo e sereno KEY

Alla vigilia dell'importantissima sfida con la Svezia, nel ritiro rossocrociato regna grande tranquillità.

SwissTXT Swisstxt

«Siamo molto calmi – ha confermato Embolo – e ci stiamo allenando bene, concentrandoci sia su noi stessi, sia su quello che potrebbero fare i nostri avversari».

«Siamo determinati per fare l’ultimo passo e staccare già domani il biglietto per i Mondiali – ha sottolineato il 28enne – anche se bisognerà attendere il risultato di Slovenia-Kosovo».

Alla domanda su chi sostituirà l'infortunato Freuler, il CT Yakin non si è sbilanciato: «Ho già un'idea in testa, ma preferisco non dirla».