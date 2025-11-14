  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Verso Svizzera-Svezia Embolo, «siamo calmi e determinati», Yakin non vuole rivelare il sostituto di Freuler

Swisstxt

14.11.2025 - 18:23

Il clima in casa Svizzera è tranquillo e sereno
Il clima in casa Svizzera è tranquillo e sereno
KEY

Alla vigilia dell'importantissima sfida con la Svezia, nel ritiro rossocrociato regna grande tranquillità.

SwissTXT

14.11.2025, 18:23

14.11.2025, 18:26

L'assistente della Nati. Ecco perché Davide Callà è molto più che un semplice braccio destro per Murat Yakin

L'assistente della NatiEcco perché Davide Callà è molto più che un semplice braccio destro per Murat Yakin

«Siamo molto calmi – ha confermato Embolo – e ci stiamo allenando bene, concentrandoci sia su noi stessi, sia su quello che potrebbero fare i nostri avversari».

«Siamo determinati per fare l’ultimo passo e staccare già domani il biglietto per i Mondiali – ha sottolineato il 28enne – anche se bisognerà attendere il risultato di Slovenia-Kosovo».

Alla domanda su chi sostituirà l'infortunato Freuler, il CT Yakin non si è sbilanciato: «Ho già un'idea in testa, ma preferisco non dirla».

Qui la Nati. Anche Xhaka bacchetta Okafor dopo le sue polemiche: «Ha grande potenziale, ma...»

Qui la NatiAnche Xhaka bacchetta Okafor dopo le sue polemiche: «Ha grande potenziale, ma...»

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
L'accordo sui dazi di Trump è un successo per la Svizzera - con un retrogusto amaro
Parte l'operazione «Southern Spear»: Caracas nel mirino di Trump, Maduro chiede la pace
Mosca sfida Trump su Gaza presentando un piano all'Onu con l'appoggio della Cina

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Calcio. U21, pari tra Svizzera e Francia

CalcioU21, pari tra Svizzera e Francia

Calcio. La Svizzera U17 passa agli ottavi dei Mondiali in Qatar

CalcioLa Svizzera U17 passa agli ottavi dei Mondiali in Qatar

Ecco chi era l'aggressore. Lancio di uova contro Luis Rubiales, lo spagnolo si scaglia contro l'aggressore

Ecco chi era l'aggressoreLancio di uova contro Luis Rubiales, lo spagnolo si scaglia contro l'aggressore

Calcio. La Francia va ai Mondiali 2026

CalcioLa Francia va ai Mondiali 2026