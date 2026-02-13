In sintesi La Svizzera ha superato l'Algeria per 2-0 a Vancouver, centrando con merito la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali.

Le reti di Embolo e Ndoye, giunte dopo una gestione tattica impeccabile, hanno incanalato il match a favore della Nati.

Lo staff e i giocatori hanno elogiato la maturità e la solidità del gruppo, capace di gestire i momenti critici e imporsi con autorità.

A Vancouver, la Svizzera ha archiviato la pratica Algeria con un netto 2-0, staccando il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali.

Una serata di celebrazioni (in Canada) che, ai microfoni della «SRF», ha visto protagonisti i volti simbolo del successo elvetico: il capitano Granit Xhaka, il match-winner Breel Embolo e il ct Murat Yakin.

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Embolo: «Il merito è di Manzambi»

Breel Embolo non nasconde la sua soddisfazione, pur mantenendo la solita sobrietà nei festeggiamenti: «Non sono proprio un tipo da birra. Dopo una vittoria così, mi concedo un Capri-Sun e un tè freddo, pura dose di zucchero», ha raccontato sorridendo l'attaccante.

Entrando nel merito tecnico, l'attaccante ha riconosciuto le difficoltà iniziali: «L'Algeria ci ha reso la vita dura in avvio, poi Johan Manzambi ha inventato un'azione splendida. Il 95% del gol è merito suo».

Il 29enne ha poi sottolineato l'importanza del confronto nello spogliatoio: «Complimenti a noi per l'onestà con cui ci siamo parlati all'intervallo. Sapevamo di dover alzare l'intensità del 10-15%: nella ripresa si è finalmente vista la Svizzera che vogliamo essere».

Xhaka: «Traguardo speciale e supremazia nel secondo tempo»

Anche per Granit Xhaka è stata una notte memorabile, celebrata nel modo migliore. «Questa giornata significa moltissimo per me», ha spiegato il capitano, che ha raggiunto le 150 presenze in nazionale.

«Indossare la maglia rossa del Paese in cui sono nato e cresciuto mi rende immensamente orgoglioso. È stato ancora più bello coronare questo traguardo con una grande prestazione e il passaggio del turno».

Analizzando la gara, il capitano ha aggiunto: «L'Algeria è partita quasi sovra motivata, ma il gol del vantaggio ci ha dato ossigeno. All'intervallo abbiamo corretto il tiro: giocavamo troppi palloni lunghi, perdendo il controllo. Nel secondo tempo siamo stati sovrani, non abbiamo concesso nulla e abbiamo chiuso i conti con il 2-0».

Yakin: «Abbiamo colpito nei momenti decisivi»

A tirare le somme di una serata da incorniciare è stato il commissario tecnico Murat Yakin, che ha elogiato la tenuta mentale della squadra: «Nella fase iniziale abbiamo dovuto lottare parecchio, faticando a prendere le misure agli avversari. Per fortuna il gol di Embolo ha cambiato l'inerzia della sfida».

Il ct ha quindi promosso a pieni voti l'atteggiamento dei suoi: «Abbiamo offerto una prestazione matura, concedendo pochissimo e colpendo nei momenti decisivi. Oggi la squadra ha mostrato una prova solidale e consapevole dei propri mezzi».

00:27 Embolo: «Il mio ruolo è di aiutare i giovani»