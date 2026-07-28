A quasi due settimane e mezzo dall'amara eliminazione nei quarti di finale dei Mondiali, le massime autorità calcistiche hanno confermato che l'espulsione di Breel Embolo è stata frutto di un'errata interpretazione del regolamento.

Breel Embolo era distrutto dopo l'espulsione nella partita contro l'Argentina.

L'IFAB dà ragione alla Svizzera Embolo non avrebbe dovuto essere espulso nella partita contro l'Argentina

Hai fretta? blue News riassume per te Breel Embolo è stato espulso nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Argentina per una presunta simulazione, rilevata soltanto dopo l'intervento del VAR.

Ora i massimi responsabili delle regole del calcio mondiale chiariscono: il cartellino rosso mostrato all'attaccante svizzero si basa su un'errata interpretazione del regolamento.

L'IFAB precisa che la cosiddetta regola della «Mistaken Identity» è stata introdotta esclusivamente per correggere l'identità di un giocatore sanzionato per errore e, almeno per ora, non può essere utilizzata per modificare completamente una decisione arbitrale iniziale. Riepilogo creato con

I tifosi svizzeri conoscono ormai questa scena a memoria. Al 70esimo minuto del quarto di finale dei Mondiali contro l'Argentina, Breel Embolo salta per contendere un pallone sulla linea laterale con Leandro Paredes.

L'arbitro João Pinheiro fischia fallo e ammonisce il centrocampista argentino.

Pochi istanti dopo, però, interviene il VAR. Dalla sala di revisione viene segnalata una presunta simulazione dell'attaccante elvetico. Pinheiro cambia così la decisione iniziale: revoca il cartellino giallo all'argentino e lo mostra allo svizzero.

Per Embolo è la seconda ammonizione della partita e, di conseguenza, scatta l'espulsione.

Regole interpretate in modo errato

A torto. Lo conferma l'organo che stabilisce le regole del calcio mondiale.

Come riportato da «The Athletic», l'International Football Association Board (IFAB) ha chiarito in una circolare che la cosiddetta regola della «Mistaken Identity» è stata introdotta esclusivamente per identificare un giocatore sanzionato per errore, e non per modificare completamente una decisione arbitrale iniziale, come accaduto nel caso di Embolo.

«Un cartellino giallo che non comporti un cartellino giallo-rosso può essere rivisto solo per identificare il giocatore che ha effettivamente commesso il fallo sanzionato. Il fallo in sé non può essere né rivisto né modificato», si legge nel documento citato da «The Athletic».

L'IFAB riconosce inoltre che questa interpretazione del regolamento è stata accolta favorevolmente e che sarà presa in considerazione nell'ambito della revisione del protocollo VAR.

«Fino al completamento di tale revisione, tuttavia, essa non deve essere applicata in questo modo», precisa l'organismo.

Per Embolo e per la Nazionale svizzera, però, questo chiarimento arriva ormai troppo tardi.

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