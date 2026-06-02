L’attaccante della Nazionale non è potuto salire sull’aereo che da Zurigo porterà la delegazione rossocrociata negli Stati Uniti. Il motivo? Il suo permesso ESTA. L’ASF fa sapere che «l'autorizzazione di viaggio digitale obbligatoria del 29enne di origini camerunesi è in fase di rivalutazione dopo che fino alle 10h30 di questa mattina era stata approvata». I dirigenti elvetici sono in contatto con le autorità competenti americane e sono fiduciosi che il numero 7 della Nati possa raggiungere i compagni già in giornata o al più tardi domani.