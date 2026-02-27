Martedì la nazionale svizzera ha affrontato il lungo viaggio, di almeno 14 ore, verso San Diego. Con un'eccezione: Breel Embolo non è potuto volare negli Stati Uniti con la squadra. Poiché il suo ESTA era ancora «in fase di chiarimento», l'attaccante ha dovuto pazientare e non è potuto partire nemmeno mercoledì.

Embolo ha dovuto presentare una nuova domanda di visto all'ambasciata statunitense di Berna. Il motivo è la condanna per minacce multiple rimediata questa primavera, a causa di un incidente risalente al 2018. Le autorità statunitensi hanno richiesto informazioni più dettagliate al riguardo.

L'attaccante attende ora il via libera da Washington. Si tratta di un'attesa lunga.

Come riportato dal Blick, Embolo non potrà recarsi negli Stati Uniti nemmeno giovedì.

Sembra quindi molto improbabile che possa giocare l'ultimo test prima dei Mondiali contro l'Australia (sabato alle 21).