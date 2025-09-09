Breel Embolo dopo il gol del 2:0. KEYSTONE

Breel Embolo ha segnato anche contro la Slovenia, realizzando così cinque gol consecutivi in una competizione internazionale. L'ultima volta che qualcuno ha realizzato questa impresa è stato Alex Frei 20 fa. L'attaccante è entusiasta del suo predecessore, che spesso chiama ancora per cognome.

Nell'intervista alla SRF ha sottolineato la forte prestazione della Svizzera, in particolare nelle situazioni di calci piazzati.

L'attaccante elogia il capocannoniere della Svizzera, Alex Frei. Spera, in futuro, di avvicinarsi a lui in termini di numero di reti. Mostra di più

La coscia di Breel Embolo viene fasciata dopo la partita contro la Slovenia. L'autore del gol del 2 a 0 ha spiegato il perché in un'intervista alla «SRF»: «È tutto a posto, il muscolo è un po' affaticato perché ho preso qualche colpo. I fisioterapisti sono attenti perché domenica giocherò di nuovo».

L'attaccante si è anche goduto il primo tempo con tre gol: «È stato fantastico. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Ci aspettavamo che non fossero così offensivi. Hanno cercato di chiudere gli spazi».

«Ma sapevamo che avremmo trovato le soluzioni. Siamo molto, molto contenti di essere riusciti a confermare la nostra prestazione contro il Kosovo e il modo in cui abbiamo ottenuto i tre punti».

La forza della Svizzera dai calci piazzati - ha segnato due volte da corner in una partita internazionale per la prima volta dal settembre 2022 - non è un caso per Embolo: «Ruben (Vargas) e (Fabian) Rieder hanno fornito due ottimi palloni. Abbiamo parlato a lungo di efficienza. Ora siamo stati brutalmente efficienti».

«Abbiamo sette gol e sei punti. Obiettivo raggiunto, ora torniamo tutti nei nostri club con sensazioni positive. E la prossima volta che ci riuniremo, cercheremo di chiudere il gruppo con sicurezza».

Embolo sulle orme di Alex Frei

Il 28enne ha segnato anche contro la Slovenia. Embolo è andato così a segno nelle ultime 5 partite della Nazionale. L'ultimo giocatore a riuscirci è stato Alex Frei, vent'anni fa.

«Sono onorato che si tratti del signor Alex Frei, tanto meglio. È giusto così, mi sono appena trasferito al Rennes, dove lui era un grande attaccante. È stato anche un grande giocatore della Nazionale. Spero di potermi avvicinare un po' a lui», ha detto Embolo.

Il capocannoniere Frei ha segnato ben 42 reti per la Svizzera. Con il suo 21° gol internazionale, Embolo è ora a pari merito con Stéphane Chapuisat all'11° posto.

Frei è un grande modello per lui e ha avuto modo di conoscerlo, dice Embolo. «Di tanto in tanto posso chiamarlo Alex, ma per me è sempre il Signor Frei».

Se Embolo segnerà anche nella prossima partita internazionale - la Nazionale giocherà in trasferta contro la Svezia il 10 ottobre - eguaglierà il record stabilito da Leopold Kielholz nel 1933, che segnò sei volte di fila.