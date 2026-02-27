L'attesa è finalmente finita. Dopo 72 ore di ritardo, Breel Embolo è arrivato al ritiro della Nazionale svizzera a San Diego, negli Stati Uniti. E blue Sport era presente quando Murat Yakin ha accolto il suo attaccante con un abbraccio liberatorio.

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco il video Embolo raggiunge la Nazionale in hotel a San Diego e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Pierluigi Tami, direttore della Nazionale svizzera, ha deciso di offrire personalmente il servizio taxi al 29enne insieme al team manager Damien Mollard.

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I due sono andati ad accogliere Embolo all'aeroporto di Los Angeles e hanno accompagnato l'attaccante per le circa due ore di viaggio in auto fino al ritiro della Nati a San Diego.

E così venerdì sera alle 19.10, ora locale (in Svizzera erano le 4.10 di notte), Embolo è sceso dalla vettura davanti all'hotel.

Il primo abbraccio di benvenuto è arrivato dall'allenatore Murat Yakin. Dopo 72 ore di ritardo, a causa di problemi con il suo permesso di entrata negli Stati Uniti, il suo centravanti è finalmente arrivato.

Embolo non giocherà contro l'Australia

Poche ore prima, Yakin aveva annunciato in conferenza stampa: «Abbiamo bisogno di Breel e Breel ha bisogno di noi».

Embolo non giocherà però nel test di oggi, l'ultimo prima dell'inizio dei Mondiali, contro l'Australia. Sarà però pronto per l'esordio in Coppa del Mondo contro il Qatar.