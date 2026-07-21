Nel quarto di finale contro l’Argentina, Breel Embolo è stato espulso per doppia ammonizione dopo una simulazione. La Svizzera, rimasta in dieci, ha poi perso 3-1 dopo i tempi supplementari. L’attaccante elvetico è tornato a parlare per la prima volta dall’eliminazione al Mondiale.

Dopo questa simulazione, Embolo ha rimediato il secondo cartellino giallo della sua gara, e dunque l'espulsione.

Hai fretta? blue News riassume per te Breel Embolo ha rotto il silenzio dieci giorni dopo l’espulsione contro l’Argentina e la conseguente eliminazione della Svizzera dal Mondiale.

In un post su Instagram, l’attaccante ha espresso tutta la sua delusione, ringraziando tifosi, staff, compagni e famiglie per il sostegno ricevuto.

Embolo ha promesso che la Nazionale svizzera tornerà più forte, senza però spiegare il motivo della simulazione che gli è costata il cartellino rosso.

Nel quarto di finale contro l’Argentina, Breel Embolo è caduto platealmente a terra nella ripresa e, dopo l’intervento del VAR, viene punito per la simulazione e espulso per doppia ammonizione.

In quel momento la Nazionale svizzera stava attraversando la sua fase migliore: aveva appena trovato il gol dell’1-1 e cominciava a credere nella grande impresa.

In inferiorità numerica, i compagni di Embolo hanno lottato con grande coraggio, riuscendo a trascinare la partita ai supplementari, ma alla fine hanno subito il colpo del ko da Julian Alvarez, a cui si è poi aggiunta la rete nel finale di Lautaro Martinez.

La Nati esce sconfitta per 3-1.

Da allora, in Svizzera si è discusso molto di Embolo e dell’operato degli arbitri. Il 29enne, però, è rimasto a lungo in silenzio.

Ora, dieci giorni dopo la dolorosa eliminazione dal Mondiale, l’attaccante ha deciso di rivolgersi ai tifosi con un post pubblicato su Instagram.

«Ho avuto bisogno di un po’ di tempo per elaborare davvero questa sconfitta. Non esistono ancora parole per descrivere la delusione che provo», ha scritto Embolo.

«Torneremo più forti»

L’attaccante ha poi ringraziato tutti per il grande sostegno ricevuto: «Spero con tutto il cuore che durante questo Mondiale vi abbiamo resi orgogliosi. Abbiamo dato tutto per questa maglia, per il nostro Paese e per tutti voi».

«Un enorme grazie allo staff, ai miei compagni di squadra, alle nostre famiglie, che hanno affrontato un lungo viaggio per sostenerci, e a tutta la Svizzera per l’incredibile affetto e il sostegno che ci avete dimostrato. Per noi ha significato più di quanto possiate immaginare».

La delusione è ancora forte, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Come ha scritto lo stesso Embolo: «Questa sconfitta fa male, ma non ci definirà. La Svizzera merita grandi momenti e continueremo a lottare per regalarveli. Torneremo più forti. La Svizzera tornerà più forte».

Resta una domanda

Una domanda, però, rimane senza risposta: perché Embolo si è lasciato andare a quella simulazione? Era esasperato dai continui interventi duri dei giocatori argentini oppure c’era dell’altro?

Certo, bisogna sottolineare che non si tratta di trasformare Embolo nel capro espiatorio dell’eliminazione. Non è infatti affatto certo che, senza la sua espulsione, la Svizzera avrebbe raggiunto la semifinale.

Sicuramente, però, avrebbe avuto qualche chance in più di compiere l'impresa.