L'attaccante è in missione Embolo stabilirà un record quasi centenario nel match contro la Svezia?

Syl Battistuzzi

10.10.2025

Breel Embolo a caccia di gol.
Breel Embolo a caccia di gol.
Imago

Breel Embolo potrebbe stabilire un record quasi centenario contro la Svezia. L'attaccante sta vivendo una fase molto positiva con la maglia della Nazionale.

Syl Battistuzzi

10.10.2025, 08:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Breel Embolo ha segnato una doppietta al Kosovo e un gol alla Slovenia, portandosi a 21 reti in Nazionale e pareggiando il record di Stéphane Chapuisat, con l'ingresso imminente nella top-10 dei migliori marcatori svizzeri.
  • Se andrà a segno venerdì contro la Svezia, Embolo allungherebbe la striscia a sei partite consecutive con almeno un gol, un risultato che non si vede dal 1933-34 quando lo realizzò Leopold Kielholz.
  • Una vittoria a Stoccolma avvicinerebbe la Svizzera ai Mondiali 2026 e, in caso di qualificazione, Embolo potrebbe centrare la sua sesta apparizione in un torneo maggiore (pari a Valon Behrami).
Mostra di più

L'inizio da sogno della Nazionale nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo ha molto a che fare con Breel Embolo.

L'attaccante ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-0 contro il Kosovo ed è andato in rete anche contro la Slovenia. Con il suo 21esmo gol in Nazionale, il 28enne ha raggiunto il livello di Stéphane Chapuisat. Sta per entrare nella top 10 dei migliori marcatori della storia della Nati.

Il basilese potrebbe anche eguagliare un record che ha più di 90 anni. Se Embolo dovesse segnare nell'importante trasferta di venerdì contro la Svezia, avrebbe una serie di sei partite con almeno un gol.

L'ultima volta che un elvetico ha ottenuto un risultato simile correvano gli anni 1933 e 1934, il bomber era Leopold Kielholz.

Venerdì il Big match. Tami: «Contro la Svezia vogliamo vincere, ma dobbiamo anche essere furbi»

Venerdì il Big matchTami: «Contro la Svezia vogliamo vincere, ma dobbiamo anche essere furbi»

Anche Shaqiri nel mirino

Una vittoria in trasferta a Stoccolma avvicinerebbe ulteriormente la Svizzera alla Coppa del Mondo. E se la Nati dovesse ripetersi lunedì in Slovenia, in teoria si garantirebbero già un biglietto per il torneo organizzato negli Stati Uniti, Canada e Messico.

Se parteciperà ai Mondiali, Embolo potrebbe anche puntare - se si mantiene in salute - a un altro record.

La Coppa del Mondo 2026 sarebbe la sesta apparizione dell'attaccante alla fase finale di un torneo principale, a pari merito con Valon Behrami. Sarebbe la sesta presenza anche per il 33enne capitano Granit Xhaka, mentre solo l'ormai ritirato Xherdan Shaqiri ne vanta ben sette.

Se questo potrebbe essere l'ultimo torneo importante di Xhaka sul palcoscenico internazionale, il 28enne Embolo ha invece ancora più tempo, almeno sulla carta, per scrive un altro bel capitolo di la storia nel libro della Nazionale elvetica.

